La Fúria vai gravar CD ao vivo em live

Os fãs da La Fúria vão ganhar um presente duplo. Quem manda avisar é o vocalista e líder Bruno Magnata. Dia 13 de junho, quando se homenageia Santo Antônio, a banda realiza sua segunda live. A apresentação, além de celebrar o período junino, resultará na gravação de um CD especial. Tudo será transmitido pelo canal oficial da La Fúria no YouTube, a partir das 18h.



“Estamos vivendo um momento muito complicado, precisamos estar conscientes que o isolamento é necessário para o bem de todos. Mas não posso negar que sinto muita falta dos palcos e da energia que o público me transmite. E foi pensando nisso, que resolvemos fazer uma live de São João”, comentou Magnata.

Bruno Magnata comanda a La Fúria (foto: Divulgação)

Banda 5% faz especial com o Axé na Mesa

Lembram da Banda 5%, formada por Topera, Pedrinho, Nau, Bruninho e Shanon? Pois é. Os músicos resolveram se reagrupar temporariamente (pois cada um está tocando sua vida) para o projeto Axé na Mesa, que, dessa vez, animará o público em casa, através de uma live beneficente no dia 30 de maio, às 14h, no canal Mete Som, no YouTube. A iniciativa tem como objetivo homenagear produtores de eventos e ajudar profissionais da música, que estão sendo diretamente afetados pela crise provocada pelo novo coronavírus. E mais: A Banda 5% promete uma homenagem especial, igual aos velhos tempos, com muita descontração, espontaneidade e um repertório eclético, composto por grandes sucessos do axé.

Dose dupla com Magary Lord e Tatau



Os cantores Magary Lord e Tatau são as atrações da Macaco Live, que acontece nesta quinta-feira (28). Cada artista realizará seu próprio show, com transmissão ao vivo pelo canal da Macaco Gordo, no YouTube. Magary se apresenta das 18h às 19h30 e Tatau, das 20h às 22h. O show de Tatau será reexibido no sábado, na tela da Band, a partir das 16h, no programa #LivecomaBand.

Humor baiano em tempo de quarentena

Apesar do domínio absoluto da música no quesito lives, a turma do humor promete uma reação. E quem sai na frente é o popular humorista baiano Renato Piaba. Piaba está preparando o melhor de seu repertório para a sessão especial Em casa com Piaba, que acontece no dia 03 de junho, às 20h, no canal do artista no YouTube. A Live solidária vai ajudar o Grupo de Apoio a Criança com Câncer (GACC-Ba), com o qual Piaba mantém uma parceria há vários anos. Outro grupo é formado por pessoas ligadas ao meio artístico, que atuam nos bastidores e estão sem poder trabalhar.

TUM-TUM-TUM*

1.Foram tantos os pedidos que o grupo É O Tchan teve que aderir às lives. Afinal, em tempo de paradeiro geral, esse é o único caminho. Por isso, Beto Jamaica e Compadre Washington já mandaram o recado: dia 11 de junho, feriado nacional, às 16h, Segure o Tchan! Amarre o Tchan! e mande ver através do canal do grupo no YouTube.

Beto Jamaica e Compadre Washington prometem botar todo mundo pra dançar na live do É O Tchan (Foto: André Ramos/Divulgação)

2. Forró Dobrado é o nome do projeto que tem início no sábado (30), com as bandas U tal do Xote, 19h (@utaldoxote) e Forró Massapê, 21h (@forromassape). As lives terão um QR code pra que as pessoas possam doar para a manutenção do projeto e um WhatsApp para doações que serão destinadas à entidades beneficentes.

3. Revelação da black music na Bahia, o cantor Dão vem ai com a sua Live Na Laje, nesse sábado (30), a partir das 18h. A novidade é que essa iniciativa integra um projeto organizado por professores da @proex.uneb, que fará a transmissão. E consiste em dar continuidade às atividades artísticos e culturais da universidade.