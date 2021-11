La Pulperia vai inaugurar restaurante temporário em Praia do Forte

O famoso restaurante de carnes La Pulperia terá unidade temporária em Praia do Forte (divulgação)

O famoso restaurante de carnes La Pulperia irá inaugurar, em dezembro, uma unidade temporária em Praia do Forte, no Litoral Norte. A proposta é que o espaço seja destinado para os apreciadores de grelhados nobres. O La Pulperia Praia do Forte funcionará dentro da PopUP Ideal, projeto de verão do Hiperideal.

“Gerar emprego, movimentar o comércio local e promover experiências diferenciadas e inesquecíveis aos nossos clientes sempre serão bases para os nossos projetos. A PopUp Ideal vem com esse objetivo”, nos disse Amanda Vasconcelos, diretora comercial da famosa rede de supermercados. Além do restaurante, o projeto também contará com uma filial premium do Hiperideal.

Destaque baiano

Um dos destaques da edição de novembro da Casa Vogue é um projeto assinado pelos arquitetos Caio Bandeira e Tiago Martins. Em oito páginas, a publicação destaca um imóvel, em Praia do Forte, que conta com oito quartos distribuídos em 1.100m2. A residência pertence à família Fonseca, de Salvador. “A família está sempre unida e a casa vive movimentada. Por isso, valorizamos a integração dos ambientes de estar, cujas portas se abrem completamente para a área externa e levam a varanda a dobrar de tamanho”, revelam os profissionais.

Presença de peso

O Itaú BBA será patrocinador master do evento de fim de ano que o portal Alô Alô Bahia promove, no próximo dia 22, no Porto de Salvador. Apenas para convidados, o Almoço de Negócios contará com palestra de Nizan Guanaes. Na oportunidade, o Itaú BBA será representado pelo seu diretor comercial, Fábio Villa. “Iniciativas como o Almoço de Negócios são grandes oportunidades para troca de experiências, conhecimento e muito aprendizado”, afirma o executivo.

Jantar especial

Vindo à capital baiana especialmente para participar do encontro promovido pelo Alô Alô Bahia, no dia 22 de novembro, no Porto de Salvador, Nizan Guanaes terá rápida agenda na cidade. Um dia antes do evento, no domingo à noite, reunirá parcela expressiva do PIB local para jantar no restaurante Chez Bernard, de Ademar Lemos. O encontro será em torno da diretoria do Itaú BBA.

Lançamento A Dell Anno, comandada por Anapaula Andrade e Fernanda Bahia, vai movimentar o segmento de arquitetura e decoração de Salvador na próxima quinta-feira (18). “Convidamos Taissa Buescu, jornalista, curadora de design e consultora criativa da Casa Vogue Brasil, para bater um papo sobre as tendências de 2022. E, claro, dar as boas-vindas ao ano que promete ser de recomeços”, adiantou Anapaula. O evento, para convidados, vai acontecer na Dell Anno da Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores.

Poder O CEO do Mercado Livre, Stelleo Tolda, vem pela primeira vez ao Nordeste. No dia 23, ele será homenageado pelo Experience Club em jantar no Castelo de Brennand, em Recife (PE). O evento, apenas para convidados, reunirá 150 casais.

O Centro de Convenções receberá festa de Carnaval com mais de 10 atrações O Centro de Convenções, na Orla da Boca do Rio, será palco de uma grande festa de Carnaval, durante o período momesco de 2022. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, o evento será promovido pelo Grupo San Sebastian em parceria com a IESSI e receberá mais de 10 atrações, do axé ao pop. “Reconhecendo a força do Carnaval de Salvador e sua importância econômica, decidimos por esse formato de festa. Será um evento do tamanho que Salvador merece, com os cuidados que a cidade precisa”, destacou André Gagliano, sócio do Grupo San Sebastian. “Respeitaremos todos os protocolos e decretos”, completou Fabio Almeida, da IESSI.