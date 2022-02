Laboratório DNA lança loja virtual para agilizar a marcação de exames e vacinas 

O e-commerce, ou comércio virtual, é uma modalidade que há muito tempo vem conquistando a preferência do consumidor, principalmente pela praticidade e agilidade na hora das compras. Dentro deste mundo de soluções digitais, recentemente, os soteropolitanos ganharam também a possibilidade de adquirir testes e exames sem sair de casa, através da nova loja virtual do DNA Laboratório, que pode ser acessada pelo smartphone, notebook ou tablet. Após a compra, a coleta de exames e aplicação de vacinas podem ser realizadas de forma rápida com data e turno agendados em uma das 13 unidades do DNA, em Salvador e Região Metropolitana, que já dispõem do serviço. Ao todo, a rede possui 25 operações na capital baiana, Lauro de Freitas, Camaçari e Aracaju (SE) que, em breve, também atuarão com o agendamento.

Neste momento de pandemia, em meio à crescente de novos casos de Covid-19, e consequente procura por exames, o DNA buscou inovar para facilitar ainda mais o atendimento dos seus pacientes. É o que explica o gerente comercial da rede de laboratórios, Rogério Silva. “A ideia é oferecer ao nosso paciente um atendimento mais rápido e seguro, já que ele só vai para unidade realizar a coleta, sem ter que ficar esperando a realização de cadastro e pagamento”, esclarece. “Também tem a garantia de atendimento dentro do horário escolhido, independentemente da quantidade de clientes na unidade”, completa.

Através desta nova ferramenta, o cliente pode realizar agendamento e marcação de forma ainda mais rápida e com toda comodidade através da loja virtual, e se dirigir a uma das unidades escolhidas na data de escolha, tendo apenas que se identificar através de um documento oficial com foto para a equipe de receptivo, que irá gerar as etiquetas e seguir com a coleta. “Temos notado uma procura cada vez maior de um público que, devido às demandas do dia a dia, tem pouco tempo disponível e vê na loja virtual uma forma de otimizar o tempo de espera”, aponta Rogério.

Opções

Os exames de Covid-19, que estão tendo alta procura nas últimas semanas, por exemplo, podem ser realizados em Salvador, nos bairros de Itapuã, Resgate, Pituba (Avenida Paulo VI), Periperi, Itaigara, Caminho de Areia e Imbuí. Já na Região Metropolitana de Salvador, o DNA Laboratório possui unidades nos municípios de Lauro de Freitas e Camaçari. Para Rogério, além da praticidade, a nova loja virtual do DNA é também uma modalidade que oferece mais segurança tanto para os pacientes como para todos os colaboradores. “Esperamos oferecer uma experiência melhor ao nosso cliente que deve diminuir o tempo de permanência dentro da unidade e maior segurança na informação, uma vez que o cadastro e validação dos dados é feita pelo próprio cliente”, afirma.

