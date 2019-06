Ladrões roubam cabos e deixam semáforos apagados na Avenida ACM 

Semáforos da Avenida ACM, no trecho próximo ao Sam’s Club, e do cruzamento com a Rua Cipreste amanheceram apagados na manhã desta segunda-feira (17).

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que o apagão acontece em função do furto de cabos.

Trânsito está sendo orientado por agentes da Transalvador

(Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

O órgão de trânsito informou que essa é a segunda ação dos vândalos na região em menos de 10 dias. Cerca de 200 metros de cabos foram levados de maneira criminosa.

Foto: Reprodução/Facebook Transalvador

Equipes da Transalvador estão na região tentando consertar os equipamentos.Em função do apagão dos semáforos o fluxo de veículos está lento na região. De acordo com a Transalvador da AV. ACM sentido Centro a velocidade média está em 7km/h. Já no sentido Iguatemi a velocidade média é de 19km/h.

"Se as condições climáticas forem favoráveis, a previsão é de que ainda hoje os semáforos voltem a funcionar normalmente. Enquanto isso, agentes de Trânsito estão no local com o objetivo de ordenar o tráfego, orientar condutores e pedestres", afirmou a Transalvador.