Lagarto gigante invade mercado e escala prateleiras na Tailândia; veja vídeo

Um vídeo mostrando um lagarto gigante de aproxidamente 1,8 metro invadindo um mercado na Tailândia e escalando uma prateleira viralizou nas redes sociais. As imagens foram gravadas nesta terça-feira (6) em um mercado de Nakhon Pathom, Tailândia.

Funcionários e clientes precisaram se esconder atrás de um balcão enquanto o animal, que é venenoso, procurava comida. Um empregado do mercado precisou chamar a polícia, que chegou ao local com um tratador de répteis que o capiturou e devolveu ao seu habitat natural.

A jovem Narumpa Tangsin, que estava na loja no momento, lembra os momentos de tensão. "Eu só parei na mercado para comprar um pouco de comida e então vi o enorme lagarto-monitor lá dentro", lembra.

"Eu queria comprar uma bebida, mas o animal estava perto demais do corredor de bebidas. Eles são animais perigosos, especialmente quando estão com raiva, então eu fiquei para trás e gravei no meu telefone. Acho que as lojas têm de tudo, até para lagartos", brincou a testemunha.

As imagens gravadaspor Narumpa viralizaram nas redes sociais, com milhões de vizualizações em poucas horas. Assista o vídeo:

Apesar da invasão e do pânico, o lagarto monitor não conseguiu roubar nenhuma comuda. Especialistas ouvidos pelo jornal Daily Star teorizaram que a criatura tenha lutado para encontrar comida do lado de fora, após meses de tempo seco com pouca chuva.

Esses lagartos são agressivos quando ameaçados e têm uma mordida venenosa, não forte o suficiente para matar um ser humano adulto, mas que ainda pode estar cheia de bactérias nocivas.