Lagoa dos Dinossauros será inaugurada em Salvador nesta terça-feira

A Prefeitura de Salvador inaugura nesta terça-feira (05), às 9h, a Lagoa dos Dinossauros, no bairro do Stiep, próximo ao antigo Centro de Convenções (onde era a Lagoa dos Frades). Com projeto desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), a intervenção devolve à cidade mais um importante espaço de lazer que estava abandonado, com uma nova concepção. O prefeito Bruno Reis participa da solenidade de inauguração.



Réplicas de dinossauros em tamanho real foram instaladas no entorno da lagoa, que fica em área de Mata Atlântica. São duas de Tiranossauro Rex, com aproximadamente cinco metros de altura e nove de comprimento cada, seis de Velociraptor, duas de Dilofossauro, uma de Dilofossauro Sinensis, uma de Braquiossauro, uma de Pteranodonte e uma de Anquilossauro.

Lagoa dos Dinossauros

As réplicas emitem sons com a aproximação das pessoas, por meio de um sensor de presença e do uso de um aplicativo. As peças foram produzidas, inicialmente, de maneira artesanal no Espaço Maker da Desal. O processo de construção envolveu um estudo prévio sobre como era a anatomia dos dinossauros.

Revitalização

Antes de receber os dinossauros, a lagoa, que tem 16.470 m², foi revitalizada, ganhando no entorno espaço de convivência, sanitário, novo mobiliário com jogos de bancos e mesa, banheiro para pessoas com deficiência, pergolado, anfiteatro, acessibilidade e quiosques. O esgoto que antes era despejado no local foi desativado. Além disso, a lagoa passou por um processo de aeração, que melhorou as condições da água.

