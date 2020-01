'Lamento, mas é a lei', diz Bolsonaro sobre as deportações dos EUA

O presidente Jair Bolsonaro comentou neste sábado (25) a autorização que o Brasil deu para que os EUA executem uma deportação de brasileiros que tentaram entrar sem documentação no país. Segundo O Globo, esta é a primeira vez que o governo brasileiro colabora com uma deportação em massa de brasileiros. O governo Bolsonaro busca manter relações próximas e cordiais com o do americano Donald Trump.

Falando e Nova Délhi, da Índia, onde faz uma visita de Estado, Bolsonaro indicou que o governo brasileiro não deve fazer esforço em prol de cidadãos que tentem entrar irregularmente em terras norte-americanas.

"O que eu falar aqui vai dar polêmica: eu acho que qualquer país, as suas leis têm que ser respeitadas. Qualquer país do mundo onde pessoas estão lá de forma clandestina é um direito daquele chefe de Estado, usando da lei, devolver esses nacionais", diz. "Lamento que brasileiros que foram buscar novas oportunidades lá fora voltem deportados. Lamento, mas é a política e temos que respeitar a soberania de outros países".

Segundo Bolsonaro, o assunto não foi discutido por ele com Trump e é tratado diretamente pelo Itamaraty. Ele disse que o governo brasileiro não fará nada para identificar brasileiros irregulares, o que entende como obrigação do país de destino.

O presidente criticou novamente a Lei de Migração de 2017, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro, da época da ditadura militar.

"Se você for ler a nossa lei de imigração, nenhum país do mundo tem isso que nós temos lá. É uma vergonha a nossa lei de imigração. Eu fui o único a votar contra, foi simbólico, e o único a discursar contra quando ela foi elaborada e votada. Fui muito criticado pela mídia. O pessoal chega no Brasil com mais direitos do que nós. Então isso não pode acontecer. Afinal de contas, nós devemos preservar o nosso país. E se abrir as portas, como está previsto na lei de imigração, o país pode receber um fluxo de gente muito grande e com muitos direitos", afirma.

Os EUA começaram em outubro uma deportação em massa de brasileiros. Setenta foram enviados de El Paso, no Texas, para Belo Horizonte. Um voo fretado pelo governo americano desembarcou neste sábado com nova leva de mais de 80 brasileiros. O último voo de deportados tinha chegado antes do governo Bolsonaro, também em Minas, em 2006.

Pelas novas regras de imigração nos EUA, a chamada "deportação rápida" não inclui apenas imigrantes ilegais pegos na fronteira, mas qualquer um preso que não consiga provar que morou nos país de maneira ininterrupta pelos dois anos anteriores.

Ao G1, fontes próximas ao tema contaram que houve determinação superior aos diplomatas brasileiros para que não criem mais dificuldades para o envio de deportados pro aviões fretados.