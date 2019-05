Land Rover em fase final

A Land Rover divulgou informações sobre a nova geração do seu modelo mais icônico, o Defender. De acordo com a marca britânica, no momento em que o modelo fizer sua estreia pública ainda este ano, ele terá passado por mais de 45 mil testes individuais em alguns dos ambientes mais extremos do planeta. Os engenheiros levaram a frota de testes ao calor de 50 graus Celsius do deserto, ao frio abaixo de 40 graus Celsius do Ártico, bem como até 3 mil metros de altura nas montanhas rochosas no Colorado. Nick Rogers, diretor executivo de engenharia de produto da empresa, disse: “Além dos extensos testes de simulação, rodamos com o novo Defender por 1,2 milhão de quilômetros em todos os terrenos e em climas extremos para garantir que seja o Land Rover mais capaz de todos os tempos”.

Em fase final de testes, o novo Defender será produzido em Nitra, na Eslováquia (Foto: Divulgação)

NOVO SUV COMPACTO

Anunciado no Salão de São Paulo, em novembro, o Lexus UX está chegando às concessionárias. Seguindo a estratégia da marca japonesa, o novo modelo estreia no país apenas com propulsão híbrida. Neste caso, um motor a gasolina de 2 litros e um elétrico fornecem a potência combinada de 181 cv. Duas das três versões oferecem teto solar e bancos dianteiros com refrigeração. Com quatro anos de garantia, o UX é oferecido nas versões Dynamic (R$ 169.990), Luxury (R$ 189.990) e F-Sport (R$ 209.990).

Lexus UX chega ao Brasil em três versões (Foto: Divulgação)

CONCEITO ELÉTRICO

Tradicional fabricante de carros, a Mini apresentou um conceito de scooter elétrica. O modelo é impulsionado por um motor elétrico integrado à roda traseira e tem baterias de íons de lítio compactas, aptas a serem recarregadas em tomadas de energia convencionais. A carga é feita por meio de um cabo integrado à parte traseira da motocicleta. Por se tratar de um projeto conceitual, a scooter da Mini não entrou em produção efetiva. No entanto, a marca britânica pertence ao BMW Group, que possui uma divisão de motocicletas, o que pode agilizar o lançamento.

A britânica Mini apresentou conceitos de scooters (Foto: Divulgação)

PREPARAÇÃO ORIGINAL

O Fiat Grand Siena ganhou uma versão dotada de motorização 1.4 flex e preparo de fábrica para receber um kit GNV.

A novidade custa a partir de R$ 54.990 e oferece manutenção da garantia original de um ano para kits de quinta geração instalados por convertedores certificados pelo Inmetro. De acordo com a Fiat, é possível a recuperação do valor investido no Kit GNV em até seis meses, considerando uma rodagem de três mil quilômetros por mês e dependendo do preço dos combustíveis. Algumas peças foram ajustadas para essa versão, entre elas o cabeçote e as válvulas do motor.

Grand Siena ganha versão apta para receber o kit GNV (Foto: Divulgação)

BALANÇO DE ABRIL

No último mês, foram emplacados 339.424 veículos no mercado brasileiro, 11,1% acima do volume registrado em março, quando 305.524 unidades foram licenciadas. Na comparação com abril de 2018, mês que registrou 311.160 unidades emplacadas,

a alta é de 9,08%. Neste cenário, entre os automóveis e comerciais leves, a liderança foi da Chevrolet, que alcançou 17,17% de participação. A Volkswagen ficou com a segunda posição (14,97%) e a Fiat com a terceira (13,64%). Da quarta até a sétima, quatro marcas ficaram separadas por uma pequena diferença: Toyota (8,86%), Ford (8,80%), Renault (8,69%) e Hyundai (8,60%). Fechando os dez primeiros ficaram: Honda (5,01%), Jeep (4,83%) e Nissan (3%).

MODELOS EM DESTAQUE

Entre os automóveis e comerciais leves, o Chevrolet Onix ficou mais uma vez com a liderança no mercado nacional. O hatch teve 19.619 unidades emplacadas em abril e ficou à frente do Hyundai HB20 (10.386) e Ford Ka (8.772). O Renault Kwid ficou em quarto (7.319) e o Volkswagen Gol em quinto (7.180). Da sexta à décima posição ficaram: Fiat Argo (6.839), Chevrolet Prisma (6.726), Fiat Strada (6.128), Jeep Renegade (5.714) e Ford Ka sedã (5.610). Na Bahia, os dez primeiros foram: Chevrolet Onix (546), Ford Ka (390), Fiat Toro (384), Hyundai HB20 (351), Renault Kwid (350), Fiat Strada (284), Hyundai

Creta (202), Chevrolet Prisma (199), Volkswagen Gol (198) e Jeep Compass (195).

300 MIL CARROS

O Volkswagen Up! completa cinco anos no mercado brasileiro e 300 mil unidades produzidas trazendo mudanças para a linha 2020. O compacto será oferecido a partir de agora em três versões: uma denominada apenas 1.0, equipada com motor aspirado, e a Connect e a Xtreme, ambas turbinadas.