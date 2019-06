Largo Resources anuncia ter mais vanádio em Maracás

Resultados de novas sondagens feitas pela Largo Resources ampliaram a potencialidade do depósito mineral de vanádio de Novo Amparo Norte, em Maracás (a 374 km de Salvador). O depósito já era conhecido, mas foi melhor estudado a partir dos planos de expansão da produção do metal raro que em todas as Américas só é extraído na Bahia. Segundo o presidente da empresa no Brasil, Paulo Misk, em entrevista exclusiva à coluna, os estudos indicam que o depósito tem capacidade de produção de 23,5 milhões de toneladas. Até então, o volume estimado de vanádio para a área era de 9,8 milhões. Para se chegar a esse grau de conhecimento foram realizados 88 furos (total de 12,9 mil metros de perfurações) no método sonda diamantada. O próximo passo da empresa é o de definir um plano de exploração. Misk diz que são duas as opções à mesa. A primeira é a de ampliar a produção atual e a segunda é a de explorar a reserva depois de esgotadas as que já são exploradas atualmente. ``A segunda é a mais provável´´, garantiu ele, lembrando que os preços do material se estabilizaram este ano após se elevarem substancialmente em 2018. Neste caso, o novo depósito representa a ampliação da vida útil da Vanádio Maracás em 9 anos, ou seja, até 2049. A Novo Amparo Norte fica a cerca de 6 km da cava da Campbell, mina atualmente explorada pela empresa.

Ampliação - A produção de vanádio em Maracás começou em 2014. A capacidade atual é de 800 toneladas por mês. No ano passado, devido às condições de mercado, foi iniciado projeto de expansão, para ampliar a produção para 1 mil toneladas por mês. As obras estarão concluídas em julho. A ampliação consumiu investimentos de US$ 16 milhões e o número de empregos diretos subiu de 383 para 473 trabalhadores.

Indústria aeroespacial - O vanádio é um metal raro que dá mais força, resistência e flexibilidade ao aço, inclusive diminuindo os custos de produção deste último. E é usado, entre outras aplicações, na indústria aeroespacial. Cerca de 60% da produção mundial do metal está concentrada na China. A mina em Maracás faz do Brasil o quarto maior produtor mundial. Mas o vanádio encontrado em Maracás é apontado como o de maior teor de pureza do mundo. A unidade da Largo Resources, além de extrair o vanádio da terra, faz vários beneficiamentos ao mineral, para transformá-lo – na própria unidade - em pentóxico de vanádio (v2O5). `` A mineração é só 30% dos custos que temos na nossa operação´´, afirma Misk. Toda a produção é exportada, mas o presidente da empresa afirmou que a partir do ano que vem poderá também vender para o mercado interno.



Copa do bem

Os jogos da Copa Amércia de Futebol também são uma oportunidade de fazer o bem. Uma das patrocinadoras do evento, a Ambev escolheu a marca de água mineral AMA para ser a única vendida nos estádios durante a competição, incluindo a Fonte Nova. Negócio social, todo o lucro obtido com a venda da AMA é revertido para projetos de acesso à água potável no semiárido brasileiro. Entre as comunidades atendidas pela marca está a de Mocambo, no município de Seabra, a 466 km de Salvador.



Acordo contra a crise da Avianca

O Governo do Estado parece finalmente ter se convencido da necessidade de reduzir as alíquotas de ICMS do combustível de aviação para incentivar o turismo. Depois de perder a disputa com o Ceará para a instalação do Hub da KLM-Air France –Gol (que, segundo estimativas pode gerar 40 mil empregos), e para Recife da Azul; fonte bem informada garante que está em fase de conclusão acordo para que justamente a Azul e a Gol se beneficiem do preço mais competitivo do combustíveis na Bahia para, em troca, ampliar a frequência de voos diretos de e para Salvador e também de Salvador para outros destinos baianos. Algo já feito pelo estado de São Paulo em fevereiro – que diminuiu a alíquota de 25% para 12%. O objetivo da medida neste momento é o de tentar preencher parte da lacuna de voos diretos aberta pela crise da Avianca, que impactou na oferta e nos preços das passagens de chegada e saída da capital baiana. A Azul, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou as tratativas, mas não quis se aprofundar sobre assunto. Já a Gol não negou ou confirmou. Procurada, a Secretaria Estadual de Turismo também preferiu não se pronunciar.

Drogaria São Paulo mantém aposta na Bahia

Apesar da concorrência cada vez mais acirrada no setor, a Drogaria São Paulo mantém suas apostas no mercado baiano e sua rede de farmácias deve saltar de 68 (51 em Salvador) para 78 até o final do ano. Todas as lojas são de operação própria. Para se sobressair no mercado, a rede tem procurado acertar mais na escolha dos locais onde as lojas serão instaladas, na velocidade de reposição de estoques graças a um Centro de Distribuição em Simões Filho com capacidade de tender todo o Nordeste,, em uma marca própria para a venda de cosméticos (Ever Care), e no relacionamento com os clientes. No primeiro item, o foco está nos shoppings e em locais que concentre grande quantidade de pessoas, como a Estação da lapa. A marca vai ter uma loja em cada piso do Shopping da Bahia. A estratégia para fidelizar os clientes é o programa Vivasaúde, Além de descontos, o programa oferece dicas e eventos ao seu público. A previsão é que em agosto os membros do programa possam assistir uma palestra com o infectologista Drauzio Varella. O último ingrediente da receita, revelada pelo diretor de operações, expansão e engenharia, Felipe Zogbi, é o trabalho com big data. iniciado há 5 anos, este trabalho permite aprofundar o conhecimento que a marca tem de cada um de seus clientes.





FIQUE POR DENTRO



Crise digital - O Fundador e sócio da consultoria paulista Bites, Manoel Fernandes, participa hoje, em Salvador, de um bate-papo com profissionais de diversas áreas sobre um dos temas que as empresas mais enfrentam na atualidade: Gestão de Crise em Ambiente Digital. O evento faz parte da agenda de comemorações dos 17 anos de atuação da agência Darana RP na Bahia, e será realizado no moderno auditório do Hub Salvador, no Comércio.

Provedores - Com palestras, discussões e formação com os melhores profissionais do setor de telecomunicações e internet do País, Salvador recebe a o Future ISP Expedição - principal circuito de eventos para provedores de internet do mercado. A iniciativa, realizará um dia de formação e novas oportunidades para os provedores regionais da Bahia para proporcionar uma conexão mais rápida para os cidadãos e o acesso a novas tecnologias e soluções. O Future ISP Expedição acontece no dia 26 de junho no Fiesta Bahia Hotel e é gratuito.

Convenção - A TRIS, marca de materiais escolares e profissionais, escolheu a praia de Guarajuba para a apresentação, à sua equipe comercial, das novidades que chegarão às prateleiras de todo o Brasil no segundo semestre deste ano. A convenção da Summit, fabricante da marca, irá reunir cerca de 130 representantes de venda entre os dias 26 e 28 de junho no Resort Vila Galé Marés. A Bahia foi escolhida por ser um dos mais relevantes Estados para a empresa na Região Nordeste. Até o fim deste ano, a marca, que cresceu entre 20% a 25% ao ano de 2014 a 2018, deve lançar 150 novos itens. "A TRIS oferece material de qualidade com custo acessível. Além disso, valoriza a inclusão em suas linhas. A sociedade é diversa, o que torna necessário ter opções plurais, para todos", avalia o diretor comercial da empresa, Guilherme Catta-Preta.



Telefonia - A Oi investiu mais de R$ 94,5 milhões na Bahia no primeiro trimestre de 2019, um aumento de 58% em relação ao mesmo período do ano anterior. A operadora implantou rede de fibra ótica nas cidades de Salvador e Barreiras e oferece 4,5 G nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho. A companhia também investiu na sua rede móvel com a modernização de 102 sites no Estado. A Oi oferece cobertura 4G em 108 cidades da Bahia. A Oi planeja investir R$ 7 bilhões de reais por ano até 2020, em todo o país, com foco na expansão de seu serviço de banda larga de fibra de alta velocidade (FTTH) e na rede 4G e 4,5G.

Telefonia II - A TIM Live – rede de fibra ótica que oferece acesso à internet de ultra banda larga da companhia – chegou a Camaçari, que se unta a Salvador e Lauro de Freitas como municípios baianos alcançados pelo serviço. “ O mercado baiano tem respondido muito bem as nossas ofertas, desde o lançamento em Salvador e a expansão da TIM Live no estado, é um pedido dos próprios consumidores. Com este projeto, chegamos em menos de 1 ano ao 3º município da Bahia com o melhor da tecnologia de fibra”, comenta Denis Ferreira, Head da Unidade Residencial TIM. Os planos TIM Live Ultrafibra oferecidos na região vão de 100 Mega a 2 Giga de velocidade.

Energia - A Ledax, empresa que oferece soluções em iluminação LED e geração de energia fotovoltaica para clientes corporativos, prevê que 25% do faturamento para este ano será oriundo de negócios envolvendo energia solar. Segundo Rodrigo Travi, CEO da Ledax, o mercado de micro e mini geração de energia solar cresce ano a ano, e a Ledax está em um período de consolidação da divisão voltada ao segmento de sistemas fotovoltaicos. “A maioria dos nossos clientes são corporativos e são grandes consumidores de energia. Em um país que a energia elétrica é muito cara e continua aumentando, a preocupação das grandes empresas com o consumo energético é sempre muito grande', garante.

Aniversário – A Petrobahia, empresa de distribuição de combustíveis, completa 23 anos. Com escritório central em Salvador, a empresa cresceu ao longo dos anos e hoje fornece gasolina, etanol, diesel e Gás Natural Comprimido (GNC) em todos os estados do Nordeste. Atualmente, dispõe de três bases de operação próprias e três compartilhadas, tendo como áreas de atuação postos de combustível, hospitais, indústrias, agronegócios, além de abastecer aeronaves, em parceria com Air BP - uma das maiores empresas de energia do mundo. A presidente da companhia, Iara Schimmelpfeng, é uma das palestrantes do CEO Fórum da Amcham Brasil, evento que acontece hoje, das 8h30 às 12h, no Cinemark Salvador Shopping.



Saúde – O Hospital Santa Izabel inaugura amanhã novos serviços de Otorrinolaringologia e Vídeoendoscopia. As inaugurações integram um amplo conjunto de investimentos que a Santa Casa da Bahia está realizando na unidade médica para adequar e expandir instalações físicas, ampliar serviços estratégicos, adotar novas tecnologias, incrementar a produtividade, melhorar o acolhimento e dar mais segurança e acessibilidade aos pacientes.

Prêmio - O Banco do Nordeste recebeu esta semana, em São Paulo, o Prêmio efinance 2019, na categoria Infra de Telecom. O BNB venceu com o case “Gestão de Infraestrutura de Telecom”, que se baseia numa abordagem definida por software para gerenciar uma rede de longa distância, que interliga a Direção Geral da empresa a toda sua rede de 292 agências. O Prêmio efinance destaca os mais importantes projetos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) implementados por organizações financeiras no Brasil. O objetivo é contemplar soluções de ponta que contribuem para elevar a eficiência operacional, aprimorar a gestão e adicionar real valor aos negócios.

Revestimento - Os investimentos da Incenor e Tecnogres, marcas baianas de revestimento cerâmico e porcelanato, no Ceará geraram resultados. Depois de buscar uma aproximação com o mercado cearense, as fábricas comemoram um crescimento de 35% no faturamento e de 13% no volume de vendas nos primeiros cinco meses de 2019 em comparação ao mesmo período de 2018.. O Ceará é atualmente o quarto principal mercado da Incenor e Tecnogres.