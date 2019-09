Larissa Luz e Letieres Leite ganham Prêmio Bibi Ferreira pelo espetáculo Elza – musical

(Divulgação)

Larissa Luz e Letieres Leite posam com os troféus no Teatro Renault

O espetáculo musical Elza, protagonizado pela baiana Larissa Luz, foi o grande vencedor do Prêmio Bibi Ferreira, que aconteceu na noite de ontem (24), no Teatro Renault, em São Paulo. A artista baiana, que começou a carreira como vocalista da banda Araketu, faturou o prêmio de Melhor Atriz em Musicais pela sua interpretação no espetáculo que conta a vida da cantora Elza Soares. A montagem faturou cinco das nove indicações ao prêmio, incluindo o de Melhor Arranjo em Musicais para outro baiano, o maestro Letieres Leitte. O espetáculo já foi apresentado em Salvador em outubro do ano passado. E por falar em Larissa, ela volta a se apresentar em Salvador neste sábado (28), no Rio Vermelho. O show integra a programação do Festival da Primavera. O criador da Orkestra Rumpilezz agradeceu ao elenco, que segundo ele, o ajudou muito, e a direção. "Quero agradecer especialmente a banda, formada só por mulheres, e a comunidade negra pelos avanços e pela participação nas artes e na sociedade", disse Letieres.