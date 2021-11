Larissa Luz exalta amor afrocentrado em seu novo single

O amor afrocentrado é o tema do novo single Afrodate (Dreadlov), da cantora Larissa Luz. A música foi lançada nesta quinta-feira (25), nas plataformas de streaming. O single abre alas para o novo EP da artista.

A canção, feita em parceria com o rapper Coruja BC1 e com Bruno Zambelli, é produzida por Tropkillaz. Com direção de Ygor de Oliveira, a composição ganha novos desdobramentos em um videoclipe que pode ser conferido no canal de YouTube.

Larissa Luz continua pautando em sua arte temas sociais de extrema relevância – no caso, o amor e a afetividade de pessoas pretas. “Venho dando atenção ao afeto e às diversas manifestações emocionais diárias às quais as relações nos conduzem. Acho saudável tentar outros caminhos para dizer coisas importantes”, ela explica. A nova fase se traduz também no discurso da letra, pautando o amor como um caminho para a revolução. “Penso em usar a arte para mexer com estruturas, começo a enxergar a leveza e a simplicidade também como caminho possível para fazer isso acontecer. O amor revoluciona e pensar ele sob a nossa perspectiva é fundamental!”, ela explica.

Assista ao clipe: