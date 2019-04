Larissa Luz lança disco novo com show no Largo Tereza Batista

(Divulgação)

Larissa Luz foi a intérprete de Elza Soares no espetáculo Elza, o musical

Trovão é o nome do novo álbum que a cantora Larissa Luz vai lançar, no dia 9 de maio, às 21h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. O disco estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 8 de maio, revelando a pesquisa da cantora, que assina a produção musical do álbum ao lado do parceiro criativo Rafa Dias ( ATTØØXXA). O álbum é um trabalho autoral, que ela chama de macumba pop, no qual integra o sublime e o terreno, numa reverência à ancestralidade afro-brasileira. Os ingressos custam R$40,00 (inteira) e R$20,00 (meia) e estarão à venda no Sympla

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

A chef Katia Martins comanda a cozinha do La Fabulerie, na França

Quando deixou a carreira na área de Direitos Humanos na Bahia para viver na França, em 2010, a assistente social Kátia Martins levou na bagagem um sonho: o de virar uma cozinheira de sucesso. Desde então, passou a perseguir seu destino até conseguir um lugar na cozinha de um tradicional restaurante francês, em Marselha, na capital da Provença. Contando assim, parece uma trajetória meteórica. Mas até chegar lá, a baiana trilhou um longo caminho. “A primeira coisa que fiz foi montar um dossiê com a minha pequena experiência na cozinha e me candidatei a uma vaga no Liceu de Hotelaria e Restauração de Marselha e fui selecionada para fazer o curso de nove meses que me deu o certificado de aptidão professional”, conta. Mas o talento e a sorte estavam do seu lado. No primeiro restaurante que estagiou, foi contratada. Um ano depois, o chef vendeu o restaurante e a baiana que, quando pequena colocava um banco ao lado do fogão para acompanhar o trabalho da cozinheira de sua casa, seguiu com seu obejtivo até assumir o cargo de sub-chef do restaurante La Fabulerie, na mesma cidade. Embora esteja feliz com o trabalho, ela quer mais. Nas horas vagas, percorre as ruas da cidade em busca de um lugar para montar seu próprio restaurante. “Quero escrever a minha história e fazer as minhas próprias criações ancoradas em duas das minhas paixões, as cozinhas brasileira e francesa. Essa vai longe!



Cem anos

Um dos nomes mais expressivos da arquitetura e do design brasileiro, o baiano Jose Zanine Caldas (1919-2001), que na semana passada teve seu centenário festejado pela família, vai ganhar, em setembro próximo, um livro com o registro de sua obra. O livro, que sai pela Editora Olhares, em parceria com a galeria americana R&Co, tem textos assinados por Lauro Cavalcanti, Maria Cecilia Loschiavo e Amanda Carvalho. As imagens que ilustram a obra são do fotógrafo Andre Nazareth.

Lixo em questão

O diretor e roteirista João Sanches reuniu quatro grandes nomes do teatro baiano para a montagem do espetáculo Chorume – uma comédia de restos, escrita pelo paulistano Vinicius Calderon. Mariana Moreno, Evelin Buchegger, Wanderley Meira e Talis Castro se revezarão em 86 personagens que discutem e provocam a platéia a debater o excesso de lixo material, verbal, emocional e comportamental que a vida urbana tem produzido na atualidade. Com estreia prevista para o dia 18 de maio, às 20h, no Teatro SESI Rio Vermelho, a peça seguirá em cartaz até 16 de junho, sempre aos sábados e domingos, às 20h. De acordo com o encenador, a proposta é discutir com humor e sarcasmo questões contemporâneas como fake news, polêmicas das redes sociais e outros “lixos” contemporâneos.

(Foto:Diney Araújo/Divulgação)

Elenco de Chorume vai se revezar entre mais de 80 personagens

Rei dos museus

Fundador da Pinacoteca de São Paulo e do Museu Afro Brasil, na capital paulista, e do Museu de Arte da Bahia e do Muncab, na Bahia, o artista plástico e gestor cultural Emanoel Araújo vai ganhar mais uma publicação sobre sua vasta obra artística. O livro O Universo de Emanoel Araújo, editado pela Capella Editorial, será lançado no dia 7 de maio, às 19h, no Museu Afro Brasil, dirigido pelo autor.



A capela

A Capela da Água Benta, importante componente do conjunto religioso da Igreja do Bonfim ganhou projeto de requalificação do arquiteto Adriano Mascarenhas. O espaço, que será entregue junto com a segunda etapa da obra da Colina Sagrada, terá um painel artístico de 11 metros assinado pelo artista plástico Bel Borba, com temática que remete à água sagrada e aos azulejos da Basílica do Bonfim, em tons de azul e branco.

No prelo

O escritor Edgard Abbenhusen vai lançar seu novo livro O que tiver de ser, Amar, no próximo dia 10 de maio, às 17h, na Livraria Leitura, no Shopping Bela Vista.

(Divulgação)

Edgard Abbenhusen é da nova safra de jovens escritores baianos

Mais +

O restaurante Aogobom, no Rio Vermelho, volta a abrir as portas amanhã, desta vez sob o comando da chef Leila Carrrero, do Dona Mariquita. E mais, a partir de agora, a casa abrirá também para o jantar. Espera-se que mantenha os clássicos do cardápio da casa.



Menos –

Não bastasse o aumento de mais de 6% nas contas de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), anunciou que a partir de maio, a bandeira tarifária amarela - que adiciona um real a mais a cada 100 kilowatts-hora consumidos - volta a acender nas contas de luz!