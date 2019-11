Larissa Manoela passa por cirurgia na vesícula

A atriz Larissa Manoela, 18 anos, passou por uma cirurgia para retirar uma pedra da vesícula. Já internada, ela explicou em vídeos como seria o procedimento.

"Minha terça-feira está sendo um pouco atípica porque estou num lugar onde não costumo estar muito. Cá estou eu em um hospital, que mais parece um spa, mas já começo dizendo para vocês ficarem despreocupados. Recentemente tive uma crise muito forte, uma cólica biliar, e descobri que na minha vesícula tem uma pedrinha. Vou me livrar dessa pedrinha hoje mesmo. Já, já vou para o centro cirúrgico para fazer a retirada para ela não me incomodar mais", explicou.

A cirurgia é considerada simples pelos médicos. A cólica biliar causa fortes dores abdominais e até náuseas e vômito. Depois que tudo foi concluído, a atriz voltou ao Instagram.

“Fala, galera! Passando aqui para dar um feedback de tudo o que aconteceu. Cirurgia foi supertranquila, deu tudo certo. Agora estou aqui fazendo os procedimentos pós-cirúrgicos. Já estou livre da minha pedrinha, estou até pensando em fazer um collab, aquelas!”, brincou.

Larissa contou ainda que vai passar a noite no hospital em observação. “Está tudo bem. Amanhã já vou para casa. Agora vou ficar aqui no hospital em observação. Já levantei, já andei aqui, comi, tudo normal, tudo seguindo bem. Muito obrigada pelo carinho”.

No hospital, ela recebeu visita do namorado, Leo Cidade.

Larissa tem contrato com o SBT até o final do ano. Para o início de 2020, já tem planos: gravar um filme no Canadá. "Estou bem focada e empolgada", afirmou.