Lateral do Bahia, Marcinho é internado em hospital de Salvador

O lateral-direito Marcinho, do Bahia, deu entrada em um hospital de Salvador na madrugada desta quinta-feira (3). O jogador foi internado após piora no quadro de dores abdominais, e passa por uma investigação diagnóstica e realização de exames, como endoscopia.

Marcinho já vinha se queixando do problema, e ficou de fora dos últimos treinos do tricolor. Vale lembrar que ele não seria opção para o técnico Eduardo Barroca no próximo jogo do Bahia, contra o CRB. O lateral está suspenso da partida por ter recebido o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Guarani.

"O atleta foi internado, após já ter procurado a unidade em outras duas oportunidades anteriores, para uma investigação diagnóstica e realização de exames complementares específicos como endoscopia", informou o Bahia, em nota.

Sem Marcinho, a tendência é que André seja titular no jogo contra o CRB. A partida, pela última rodada da Série B, vale o acesso do Esquadrão à elite do futebol nacional, e está marcada para domingo (6), às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.