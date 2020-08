Lateral Matheus Silva deixa o Bahia e acerta com o Moreirense

O lateral direito Matheus Silva, de 22 anos, já tem um novo clube para a próxima temporada européia. Nesta quinta-feira (27), o jogador foi anunciado como reforço do Moreirense. O vínculo com o clube português será de três anos.

Matheus Silva chegou ao Bahia no início de 2019 e tinha contrato com o tricolor até o fim de 2020. Ele não conseguiu se firmar com a camisa tricolor e em julho do ano passado foi emprestado ao Farense, que disputava a segunda divisão de Portugal.

Pelo Farense, o jogador conseguiu se destacar e foi um dos nomes na campanha do acesso à primeira divisão do país. Ao todo ele fez 19 jogos e marcou três gols.

Fora dos planos do Bahia, o jogador acabou liberado para acertar com o Moreirense. No acordo, o Esquadrão ficará com 50% dos direitos econômicos do jogador para uma possível venda.

Nos últimos dias, o Bahia negociou também o volante Flávio ao Trabzonspor, da Turquia. No acordo, o clube turno pagará 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões).