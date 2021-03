Lateral Raul Prata é regularizado e já pode estrear pelo Vitória

O lateral-direito Raul Prata já pode estrear com a camisa do Vitória. O jogador, que passou as últimas quatro temporadas no Sport, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta sexta-feira (12).

Raul Prata teve o nome publicado no BID

(Foto: Reprodução)

Aos 33 anos, Raul Prata começou a carreira no XV de Piracicaba e passou por clubes como Mogi Mirim, Luverdense e Ituano. Desde 2017, estava no Sport, clube pelo qual fez 108 partidas. Pela última edição da Série A, participou de 12 jogos, sendo sete como titular. O contrato dele com o time pernambucano se encerrou no fim da temporada 2020.

No Vitória, o jogador terá a concorrência de Van pela lateral direita. Outra opção é Cedric, que retornou do empréstimo ao CSA e também pode atuar como volante.

Raul Prata é a quarto reforço do Vitória regularizado nas últimas 24 horas. Na quinta-feira (12), tiveram os nomes publicados no BID: o zagueiro Marcelo Alves, de 23 anos, o lateral-esquerdo Roberto, de 30 anos e o atacante Wesley Pionteck, de 24 anos.