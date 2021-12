Lateral Van deixa o Vitória e é anunciado pelo Sampaio Corrêa

O lateral-direito Van se despediu oficialmente do Vitória. O jogador de 30 anos encerrou seu contrato com o Leão, que iria até dezembro de 2022, e foi anunciado na tarde desta terça-feira (14) pelo Sampaio Corrêa.

#Contratado ????????



O lateral direito Van é o mais novo reforço do Tricolor para a próxima temporada!



O jogador de 30 anos, acumula passagens por Vitória-BA e Bahia de Feira-BA.



Seja bem-vindo ao Tricolor de São Pantaleão ????????#vumborasampaio#sampaiocorrea#boliviaquerida pic.twitter.com/J40C06iyrz — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) December 14, 2021

Será a primeira passagem do atleta em um time fora da Bahia. O lateral sempre atuou no futebol estadual, e começou a jogar profissionalmente pelo Colo Colo. Depois, passou por Flamengo de Guanambi e Atlético de Alagoinhas, até chegar ao Bahia de Feira, onde se destacou.

Pelo Tremendão, Van foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Baiano de 2019, o que chamou a atenção do Vitória, que contratou o atleta naquele ano. Pelo Leão, soma 73 partidas em três temporadas, com um gol marcado.

O lateral é o quarto reforço do Sampaio Corrêa para 2022. A Bolívia Querida também já anunciou as contratação do zagueiro Pedro Carrerette, do volante Nathan Costa e do atacante Luiz Paulo. O time disputa no ano que vem as Copas do Brasil e Nordeste, o Campeonato Maranhense e a Série B.