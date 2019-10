Lauro de Freitas: idoso morre em acidente com quatro veículos na Estrada do Coco

Um idoso morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo quatro veículos na Estrada do Coco (BA-099), em Lauro de Freitas, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS), na manhã deste domingo (6).

O caso ocorreu por volta das 10h, próximo ao posto de combustível Menor Preço e, segundo testemunhas foi causado por um carro de passeio modelo Hyundai i30, que seguia no sentido Praia do Forte, e bateu em uma caminhonete modelo L200 Triton, de cor preta, que ia na mesma direção.

O impacto da batida fez com que o motorista da caminhonete perdesse o controle da direção. O veículo, então, foi projetado para o lado oposto da pista, sentido Salvador, atravessando o canteiro central, e batendo de frente com um carro de passeio modelo Kia Soul. Esse carro, por sua vez, atingiu um quarto veículo. Um idoso, que dirigia o Kia Soul, atingido pela caminhonete, morreu no local.

(Alexandre Berengue / Arquivo Pessoal)

(Alexandre Berengue / Arquivo Pessoal)

Conforme informações da Prefeitura de Lauro de Freitas, o idoso, que não teve sua identidade divulgada, estava voltando do Litoral Norte com a esposa, que ficou ferida. O motorista da caminhonete também ficou ferido e foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O administrador Alexandre Berenguer, 37 anos, que estava na loja de conveniência do posto, presenciou o acidente.

"Ouvi uma freada muito forte e vi que o Hyundai i30 bateu no fundo da caminhonete e engavetou. A caminhonete desviou para o lado oposto da pista e bateu num poste, atingindo também o Kia Soul, que vinha no sentido Salvador com um casal de idosos. O motorista morreu na hora. A senhora saiu desesperada gritando: 'Meu marido, meu marido', mas não tinha mais jeito", disse.

Ainda segundo ele, o condutor da caminhonete ficou desorientado. "O motorista da Triton estava ensanguentado, acho que por conta do vidro do carro, e desnorteado, mas estava consciente. Ligamos para o Samu, mas as duas vias ficaram paradas por um bom tempo", relatou. Segundo ele, um veículo Siena teria batido no Kia 'de raspão'.

Em contato com o CORREIO, a prefeitura informou que o acidente foi flagrado em tempo real pelas câmeras do Centro Integrado de Medicina Invasiva (Cimi) e tanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quanto o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Secretaria de Trânsito e Transporte (Settop), chegaram ao local em minutos.

O Samu prestou atendimento para as vítimas ainda no final da manhã deste domingo, mas não há maiores informações sobre o estado de saúde delas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas ficou presa às ferragens.

De acordo com testemunhas, o trânsito ficou congestionado em ambos os sentidos da pista até por volta das 15h. Os veículos foram retirados do local por volta das 13h.

(Foto: Marvin Kennedy/Arquivo Pessoal)

Ao CORREIO, a prefeitura informou que o município de Lauro de Freitas estava há 130 dias sem acidentes com vítimas fatais - o último aconteceu no dia 28 de maio.