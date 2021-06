Lauro de Freitas inicia distribuição de kits alimentação para alunos da rede municipal

A prefeitura de Lauro de Freitas inicia, nesta sexta-feira (11) a partir das 8h, a distribuição dos kits alimentação para os 28 mil alunos da rede municipal de ensino. Os kits substituem a merenda escolar durante a pandemia. Responsável pela logística de entrega, a Secretaria Municipal de Educação definiu com os gestores das escolas o cronograma que será iniciado pelas creches.

Pais ou responsáveis por alunos das creches Vovó Ana, Infância Feliz e Vovó Ciça, todas no Centro do município, além das escolas Pato Donald, José Ramos e Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC), estas últimas no bairro de Itinga, recebem nesta sexta-feira.

Cada kit contém itens da cesta básica, como arroz, feijão, açúcar, café, leite em pó, macarrão, biscoito salgado, flocão de milho e proteína de soja. Os gestores de cada unidade escolar fazem contato diretamente com os pais para articular a entrega.

Desde o início da pandemia no Brasil, em março do ano passado, a prefeitura já distribuiu 252 mil kits alimentação no município para todos os 28 mil estudantes. A família recebe um kit por cada filho que estude na rede municipal.