Lauro de Freitas inicia vacinação da segunda dose para profissionais de saúde e idosos

Profissionais de saúde da linha de frente contra o Coronavírus e idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPs) começaram a receber a segunda dose da vacina contra a covid-19, nesta segunda-feira (15), em Lauro de Freitas.

De acordo com o calendário de aplicação da Secretaria Municipal de Saúde (SESA) a vacinação deve ocorrer em seis dias. Neste primeiro dia, a programação era para aplicação de 456 doses estavam programadas para serem aplicadas.

De acordo com o secretário de Saúde do município, Augusto Cesar Pereira, o reforço será aplicado em 1.640 pessoas que receberam a primeira dose entre os dias 19 e 27 de janeiro.

“Nessa etapa, estamos com o mesmo nível de praticidade e segurança que adotamos na aplicação da primeira dose, com equipes itinerantes indo até os locais de trabalho e às instituições que acolhem os idosos”.

Começaram a receber as segundas doses nesta segunda-feira profissionais que atuam nos Pronto Atendimento Santo Amaro de Ipitanga, Nelson Barros, Areia Branca, Upa e Upinha (Itinga), SAMU, Unidades de Saúde da Família Caji, Irmã Dulce, Chafariz, São Judas Tadeu e Espaço Cidadão, além dos idosos acima de 60 anos que vivem nas instituições Longevité, Vila Senior e Acolher.

Cronograma de vacinação da 2ª dose

Quem recebeu a primeira dose no dia 19 de janeiro, foi imunizado com a segunda dose nesta segunda-feira (456 doses). Vacinados no dia 20 de janeiro receberão a segunda dose no dia 16/02 (697 doses). Imunizados no dia 21/01 terão aplicação do reforço no dia 17/02 (233 doses). Quem recebeu a primeira no dia 22/01, receberá a segunda no dia 18/02 (58 doses). Já para os que receberam a primeira dose nos dias 24, 25 e 26/01, terão a segunda aplicação no dia 19/02 (97 doses). No dia 1º de março recebe a segunda dose quem vacinou em 27/01 (99 doses).

Retomada da 1ª dose

O secretário Augusto Cesar destacou que aguarda a chegada de novos lotes de vacina para dar sequência à aplicação da primeira dose nos idosos, sempre de forma escalonada em ordem decrescente, de 85 a 80 anos.

Até agora o município de Lauro de Freitas recebeu 4.460 doses e aplicou 4.286. As doses que restam estão sendo aplicadas em profissionais dos hospitais públicos e privados.