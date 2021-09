Lauro de Freitas sedia Feira da Gestante, Bebê e Criança até o dia 26

Com entrada gratuita e seguindo os protocolos sanitários, a Feira da Gestante, Bebê e Criança acontece até o próximo dia 26 no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, sempre a partir das 13h (exceto no sábado, que começa às 10h).

O evento oferece produtos e serviços para as futuras mamães e para bebês, bem como crianças até 12 anos. É possível encontrar todo o enxoval em apenas um lugar: do produto industrializado ao personalizado e importado, com a vantagem de um preço muito abaixo do mercado em geral.

A Feira da Gestante, Bebê e Criança é um dos maiores eventos do segmento no Brasil e reúne, nesta edição, iniciada no dia 18, cerca de 70 expositores de todo o Brasil, entre fabricantes e lojas de expressão nacional que vendem no varejo e no atacado, uma vez que muitos revendedores do estado aproveitam os preços baixos e as condições especiais da feira.

Os itens são muitos e os mais variados: desde pomada para assaduras até móveis para montar um quarto, toda a linha de produtos e/ou serviços, artigos de decoração, enxoval completo, carrinhos, bebê conforto, cadeirinhas, calçados, lingerie para gestantes, roupas para crianças, bebês e gestantes, fantasias, laços, moda infantil de marcas importadas como Carters, GAP, Tommy, brinquedos educativos, Kit berço, almofadas e diversos itens que podem ser bordados na hora e personalizados, de acordo com o pedido dos pais.

Serviço

Feira da Gestante, Bebê e Criança

Data: 18 a 26 de setembro

Local: Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas)

Horário de Funcionamento: segunda a sexta, das 13h às 21h, Sábado 10h às 21h e Domingo das 13h às 19h

Informações: @feiradobebe_salvador