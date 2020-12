Lauro de Freitas suspende cinemas, teatros e eventos por conta da pandemia

A prefeitura de Lauro de Freitas suspendeu funcionamento de cinemas, teatros e eventos em clubes sociais, recreativos e esportivos. A novidade e a prorrogação de outras medidas de prevenção à covid-19 foram publicadas no Diário Oficial do município na sexta-feira (11). Elas valem até 5 de janeiro.

Além disso, há novidades para as barracas de praias da cidade, que vão poder funcionar em determinados horários da semana, seguindo protocolos.

O descumprimento de medidas de combate à pandemia pode gerar multa a partir de R$ 158. Toda receita obtida dessa maneira será revertida ao Fundo Municipal de Saúde.

São considerados eventos que não podem acontecer nos clubes festas, apresentações artísticas, aniversários, formaturas, casamentos e outras comemorações do tipo. Os clubes podem ter somente funcionamento de restaurantes que tenham entradas independentes, seguindo o protocolo do setor.

A partir da segunda (14), regras complementares começam a valer e as barracas de praia de Lauro de Freitas poderão funcionar das 9h às 17h, de segunda a sábado. Domingos e feriados elas devem permanecer fechadas.

As regras determinam que as barracas devem ter máximo de 20 mesas com quatro cadeiras, ou 13 mesas com seis cadeiras. É preciso ter 2 metros de distância entre as mesas.

A utilização da área externa dos estabelecimentos, assim como acesso às praias e atuação de ambulantes seguem proibidos. As vagas de estacionamento na região das praias foi reduzida para 30%.