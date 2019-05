Lava Jato: esquema em banco movimentou quase R$ 1 bilhão

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (28), uma nova fase da Operação Lava Jato no Rio. Três mandados de prisão contra funcionários de um banco são cumpridos por ordem do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio. Agentes também realizam buscas em endereços ligados aos investigados.

As ações são um desdobramento da Operação Câmbio, Desligo, que apura operações de lavagem de dinheiro que teriam movimentado US$ 1,6 bilhão em 52 países, registradas em mais de 3 mil offshores.

De acordo com o G1, o doleiro Júlio Andrade e os gerentes do Bradesco Tânia Fonseca e Robson Silva são suspeitos de ter ajudado a lavar R$ 989,6 milhões por meio do sistema bancário.

O esquema funcionava da seguinte forma: os doleiros captavam cheques recebidos no varejo e os depositavam em contas bancárias de empresas fantasmas. Para abertura e movimentação das contas bancárias, a organização criminosa contava com a participação de gerentes de bancos que descumpriam regras de "compliance" a fim de permitir a criação das contas de giro.