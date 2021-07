Lavage de La Madeleine será virtual e terá exposição, livro e  documentário

Concentração na Igreja de La Madeleine (Foto: Antônio Cançado - Divulgação)





Ainda não podendo ser presencial, a edição 2021 da Lavage de La Madeleine, em Paris, vai acontecer de forma virtual no dia 12 de setembro, no Youtube.

O babalorixá Pai Pote, de Santo Amaro, vai viajar à capital francesa a fim de realizar o ritual que marca a abertura do evento - que este ano celebra 20 anos - junto com as baianas na lavagem da escadaria. Como há um fuso horário de cinco horas a mais em relação ao Brasil, por ser Verão no hemisfério norte, a ideia é realizar uma live no mesmo dia, no nosso horário, mostrando um vídeo do que aconteceu mais cedo em Paris.

Mas as comemorações do vigésimo aniversário se estenderão até 2022. Entre as novidades, está o lançamento do documentário feito pela jornalista e apresentadora baiana Liliane Reis (atualmente morando lá); um livro de fotos coordenado por Antônio Cançado, com textos e curadoria de J. Velloso, e uma exposição virtual. Tudo isso produzido por Robertinho Chaves, em Paris, e Irá Carvalho, na Bahia.





Caetano Veloso (Divulgação)

Turnê de Caetano Veloso na Europa ganha datas extras

Antes mesmo de Caetano Veloso chegar à Europa para a excursão com o show Voz & Violão, que começa no final do mês de agosto, a produção do cantor e compositor baiano abriu datas extras em Lisboa (03/09) e Porto (08/09), em função da grande procura. Os ingressos estão disponíveis no site caetanoveloso.com.br/ agenda. Outro lembrete dos organizadores é para quem quiser adquirir o bilhete não se esquecer de checar os protocolos de segurança e saúde relacionados à covid-19, de acordo com cada casa de show.

A agenda da turnê europeia Caetano Voz & Violão começa no dia 26 de agosto em Hamburgo, na Alemanha (esgotado); dia 28 segue para Paris (França) e dia 30 para Bruxelas (Bélgica). Em setembro, ruma para Portugal: dias 1 e 3 em Lisboa; dia 5 em Guarda (esgotado); e dias dia 7 e 8 no Porto.





Rita Lee (Guilherme Samora - Divulgação)

Série em podcast reúne convidados para falar de Rita Lee

Artistas como Tom Zé, Nelson Motta, Gloria Groove, Ronnie Von, Marisa Monte, Beto e João Lee, Xuxa e o duo Anavitória deram depoimentos na série de podcasts sobre Rita, produzida pela Universal Music, com o título de Identidade Musical – Rita Lee.

Em quatro episódios, que chegaram essa semana às plataformas digitais, cada um tem um tema: o primeiro fala do início da carreira; o segundo, do sucesso, quando foi coroada pelo público; o terceiro a influência de Rita na vida das pessoas; e o quarto sobre a parceria com Roberto de Carvalho, um bonito caso de amor.

Tom Zé, parceiro de Rita na Tropicália, escancara logo no começo: “O que seria do pobre do tropicalismo se não fosse Rita Lee? Ela é uma pessoa tão acesa, tão ligada (...) é a mais fiel figura tropicalista”. Também participam Branco Mello, Fernanda Abreu, Fernanda Takai, Marina Lima, Sarah Oliveira e Silvia Venna. A apresentação é de Adriana Penna. O jornalista e editor, Guilherme Samora, que também gravou um depoimento, é estudioso da obra de Rita Lee.





Pôr do Sol com o Grupo Aro 7

Comandado pela cantor Felicidade, o Grupo Aro 7 anima o pôr do sol, aos domingos, na Chácara Baluarte, localizada no Santo Antônio Além do Carmo. Felicidade é ex-integrante do grupo Terra Samba.





TUM-TUM-TUM*





1. Lucy Alves, Letieres Leite Mestrinho e Illy estão entre os convidados do cantor e compositor fluminense Lucas Felix, que vai lançar, em setembro, o EP Convite. Com Illy (foto), Lucas divide a canção Mar de Flores, um ijexá romântico. “A inspiração veio da relação de um casal que vive separado, mas que faz de tudo para estar perto. Mandei para ela, gravamos remotamente e o resultado me encheu de alegria”, comenta Lucas

2. In Natura é o nome do primeiro álbum solo do cantor e compositor Marcos Clemente, depois de 20 anos se dedicando ao mercado independente da música na Bahia. O artista convidou para esse disco autoral o coletivo Cavalo do Cão, formado pelos artistas visuais Pedro Chequer (BA), Bertone Balduino (PB) e Diego Pizzini (SC), que tem um trabalho com forte inspiração nordestina e referências em Basquiat, Pablo Picasso e Van Gogh.

3. O cantor e compositor Neto Maia lança, hoje, na plataforma de streaming Spotify, seu primeiro EP, Seja Luz, que reúne canções autorais, entre elas a faixa-título Seja Luz que, segundo ele“ reflete o momento atual, as inversões de valores e a falta de empatia que nem a pandemia resolveu. “O EP chega para acrescentar positividade nesses dias difíceis”, afirma o artista.