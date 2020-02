Lavagem Cultural vai coroar Beto Jamaica e Mirela Bastos

Acontecerá nesta quarta-feira (19) a celebração dos 30 anos da Lavagem Cultural, evento tradicional que abre o Carnaval do Centro Histórico de Salvador.

O festejo começará às 15h, com cortejo que sairá do Palácio Rio Branco (Rua Chile) até o Largo Quincas Berro D’água. Homenageando as festas populares baianas este ano, a Lavagem terá como Rei o cantor Beto Jamaica e como Rainha, a cantora Mirela Bastos, que serão levados em carro alegórico ao longo do trajeto com a ala de baianas, a banda percussiva do Bloco Filhas de Gandhy, passistas, o grupo cultural Mascarados de Maragogipe e um bloco carnavalesco de Cachoeira.

Até o momento já estão confirmadas as atrações Mirela Bastos e banda e 100% Meio Kilo. Para acompanhar o cortejo o acesso é gratuito e para ter acesso ao Largo Quincas Berro D’água é necessário adquirir a camisa da Lavagem.

O kit e mais informações da festa podem ser obtidas na sede da Funceb no Pelourinho ou nos telefones 3324-8577 / 3224-8586 / 99194-2959. A camisa custa R$ 50.

A festa tem apoio institucional da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb/Secult),









Serviço:30ª

Quando: 19 de fevereiro, às 15h





Onde: Cortejo saindo do Palácio Rio Branco (Rua Chile) até o Largo Quincas Berro D’água (Pelourinho)





Mais informações na sede da Funceb ou através do telefone 3324-8577 / 3224-8586 / 99194-2959.