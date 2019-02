Lavagem de Itapuã: cortejo das baianas sai às 12h

Falta exatamente uma semana para começar o Carnaval e sabe o que isso quer dizer? Isso mesmo, que é dia de Lavagem de Itapuã. A festa tradicionalmente acontece na quinta-feira que antecede o início da festa de Momo. Logo às 5h da uma alvorada com fogos de artifícios deu início à festa.

A primeira lavagem das escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã teve início às 7h e é realizada por moradoras do bairro que mantêm essa tradição há mais 30 anos. O ato terminou com samba de roda e café comunitário.

Por volta das 10h, as baianas chegaram à antiga região do Casquinha de Siri, na Avenida Dorival Caymmi, para fazer a concentração antes de iniciar o segundo cortejo, previsto para 12h. Cerca de 50 baianas estão no local.

Uma delas é Eliene de Jesus, 52, que trabalha como baiana há 35 anos. Moradora de Lauro de Freitas, ela contou que sempre dá suporte na festa de Itapuã. “É aqui pertinho e eu adoro. Estou sempre por aqui linda e animada”, contou Eliene.

Eliene, que trabalha como baiana, conta que sempre dá suporte para a festa

(Foto: Vinícius Nascimento)

Os trios elétricos também desfilam na festa e ficaram concentrados no mesmo local. São 22 entidades previstas para desfilar na Lavagem deste ano, entre elas o Malê Debalê, que será o quarto grupo a se apresentar, segundo a organização do evento.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro