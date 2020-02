Lavagem de Itapuã: veja programação e esquemas de trânsito e transporte da festa

A Lavagem de Itapuã, que completa 115 anos este ano, começa cedinho nesta quinta-feira (13). A partir das 2h da madrugada, pode separar um look fresquinho para curtir os festejos, porque o bando anunciador começará a percorrer o bairro para convocar a galera para festejar.

A programação da festa popular, a última que acontece antes do Carnaval de Salvador, vai de 2h até as 14h05. Ao todo, serão 26 atrações na programação, entre bandas musicais e apresentações de dança. O ponto alto será às 10h, quando será iniciado o cortejo das baianas em direção à Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã para a lavagem das escadarias. Por volta das 12h, cerca de 200 baianas realizam a segunda lavagem na frente da igreja. Já a parte profana acontece à tarde.

A festa dura mais três dias com uma programação que mescla atividades religiosas e culturais. Na sexta (14), atrações locais se apresentam no bairro, enquanto no sábado (15) ocorrerão diversas práticas náuticas esportivas e ainda pelo Terno de Reis, manifestação cultural histórica feita por moradores locais, a partir das 18h. As celebrações chegam ao fim na segunda-feira (17), com a entrega de uma oferenda a Iemanjá, a partir das 15h, e uma peixada nativa, às 18h, na sede da Associação dos Moradores do bairro.

Veja tudo sobre a festa:

Programação

02h – Bando Anunciador

05h – Lavagem Nativa

06h – 2ª Corrida do Feijão do Serjão

10h – Cortejo das Baianas

10h05 – Manifestações Culturais

10h25 – Escola de Samba Unidos de Itapuã

10h35 – Kitut com Cerveja

10h45 – Kimbaila Erê

10h55 – Bloco dos Cornos

11h05 – Turma do Realise

11h15 – Ecoar dos Tambores

11h25 – Chabisc

11h35 – Malê de Balê

11h45 – Ginga e Remandiola

11h55 – Nem te Conto

12h05 – Celso Som

12h15 – Puxada Itapuanzeira

12h25 – Pipoca de Oxeturá

12h35 – Pinauna Power

12h45 – Amigos pelo Samba

12h55 – Sambeleza

13h05 – Itatri

13h15 – Chaveirinho do Arrocha

13h25 – Arrastão Pode Pá

13h35 – Bloco Bom D+

13h45 – Arrastão Beath XXI

13h55 – Turma da Jacutinga

14h05 – As Santinhas

Transporte

Para a lavagem, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará 12 ônibus extras da frota reguladora para facilitar o transporte das pessoas. Os veículos estarão disponíveis das 15h30 às 23h, na Estação Mussurunga, e terão itinerários distribuídos pelas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio), de acordo com a demanda. Além disso, todas as linhas de transporte urbanas que circulam na região estarão operando normalmente.

No entanto, com a interdição do trecho compreendido entre Piatã — Largo da Cira — Avenida Dorival Caymmi, no período das 7h às 19h, os ônibus terão os itinerários alterados. Os veículos que circulariam pelo trecho interditado terão como opções de tráfego, no sentido Centro, seguir pelo Viaduto Mário Andreazza, Avenida Luiz Viana (Paralela) e Avenida Orlando Gomes até alcançarem a Avenida Octávio Mangabeira, seguindo daí o itinerário normal.

Já quem tem Itapuã mesmo como destino deve seguir pela Avenida Octávio Mangabeira, retornar em frente à guarita de acesso ao estacionamento Sol Park, prosseguindo depois pelas avenidas Octávio Mangabeira, Orlando Gomes, Luiz Viana (Paralela) e Dorival Caymmi.

Os ônibus que circulam pelo trecho interditado com destino à Nova Brasília de Itapuã, tanto na ida quanto na volta, terão como opção de tráfego a Avenida Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo e Ladeira do Abaeté. Já as linhas que fazem terminal em Itapuã terão a base operacional transferida para Avenida Dorival Caymmi, no retorno antes do Walmart.

Trânsito

A Transalvador também terá um esquema especial de trânsito na festa. As alterações começam a partir da 0h da quarta-feira (13), quando ficam proibidos a circulação e o estacionamento de veículos nas vias até às 19h, nas ruas Yemanjá (lado direito) e Paulo Afonso Baqueiro.

Das 6h às 19h, fica proibida a circulação de veículos nas seguintes vias: Avenida Octávio Mangabeira (trecho a partir da Rua Yemanjá), Praça da Sereia, Avenida Dorival Caymmi (trecho compreendido entre a Praça da Sereia e a Rua Clementino Heitor de Carvalho), Rua Aristides Milton (trecho compreendido entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira Ibiama / Ladeira do Abaeté).

Também entre 6h e 19h, a Rua Yemanjá (entre o Habib’s e o Condomínio Casa Blanca) torna-se sentido único e a Avenida Octávio Mangabeira (entre o Condomínio Casa Blanca e o Habib’s) terá o tráfego invertido.

Os condutores que circulariam pelo trecho interditado terão como opções de tráfego no sentido Itapuã/Centro: Viaduto Mário Andreazza e avenidas Luis Viana (Paralela), Orlando Gomes e Octávio Mangabeira. Já quem transitaria no sentido contrário, terá como opção seguir pela Avenida Octávio Mangabeira, fazer o retorno em frente à guarita de acesso ao Estacionamento Sol Park e acessar as avenidas Octávio Mangabeira, Orlando Gomes, Luis Viana (Paralela) e Dorival Caymmi.

Estacionamento proibido

A proibição do tráfego e estacionamento de veículos segue das 19h da quarta-feira (13) até as 2h da quinta-feira (14), nas seguintes vias e logradouros públicos: Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João do Peixe e Rua Arnaldo Francelino. Os veículos provenientes da Rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opção de tráfego a Ladeira do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Mirante, Rua Paulo Afonso Baqueiro e Avenida Dorival Caymmi.

Barreiras

Serão montadas barreiras fixas ao longo do percurso da festa, das 4h às 19h, na Avenida Otávio Mangabeira, saída do estacionamento do antigo Casquinha de Siri e cruzamento com as ruas Rua Aristóteles da Costa Leal, Rua João da Silva Rego, Pirambeba, Albacora, Sargento Renato Santos, Beijupirá, Palame e Genebaldo Figueredo – Hiper Boi; no cruzamento da Rua do Tamarineiro com a Praça do Tamarineiro e Ladeira do Abaeté; na Rua Aristides Milton / Praça Dorival Caymmi; na Travessa Genebaldo Figueredo; no cruzamento da Rua Genebaldo Figueredo com a Travessa Genebaldo Figueredo e com a Rua do Gravatá; e no cruzamento da Rua Aristides Milton com a Rua João do Peixe e Rotatória do Posto 12 (sentido Centro).

As barreiras móveis serão instaladas, das 6h às 19h, na Avenida Octávio Mangabeira (retorno para Avenida Orlando Gomes – em frente ao Condomínio Sol e Maré); Avenida Octávio Mangabeira / Rua Yemanjá (após o Atacadão); Rua Aristides Milton / Rotatória do Posto 12 (em frente ao Hotel Luar de Itapuã); e na Avenida Dorival Caymmi – em frente ao 7º Centro de Saúde e na 2ª rotatória, sentido Itapuã.

Outros serviços

A Guarda Civil Municipal (GCM) estará no festejo atuando com 75 agentes distribuídos para dar apoio à Transalvador nas barreiras de trânsito, fazer segurança patrimonial do posto de saúde instalado no circuito, além de realizar patrulhamento preventivo. Já a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) atuará com 30 agentes para fiscalizar a exibição de publicidade e na proteção às marcas patrocinadoras. Além disso, haverá orientação aos proprietários de bares sobre a proibição de comercialização de bebidas em garrafas de vidro, e fiscalização de atividades irregulares.