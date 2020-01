Lavagem do Bonfim contará com 2 mil policiais e bombeiros

Devotos e turistas que participarem da tradicional da Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (16), contarão com quase 2 mil policiais e bombeiros militares distribuído no trajeto. O esquema especial montado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) segue todo os 8 quilômetros do percurso da caminhada, situado entre a Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, até a Colina Sagrada.

O policiamento também será reforçado nas principais estações de transbordo e de metrô, além das vias de acesso à área da procissão. As 1ª e 3ª Delegacias Territoriais (Barris e Bonfim), estarão com seus efetivos reforçados para atender as ocorrências.

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situado no Centro de Operações e Inteligência (CA), contará com uma equipe multiprofissional para monitorar os acontecimentos da Lavagem.

Na parte ostensiva serão empregadas unidades especializadas, entre elas os Batalhões de Choque, de Operações Policiais Especiais (Bope), de Policiamento Turístico (Beptur), de Eventos (Bepe) e de Guarda, além do Esquadrão de Motociclistas Águia e de Polícia Montada, Grupamento Aéreo, Operação Gêmeos, Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) e Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Polo Industrial e Litoral Norte.

Nove Bases Comunitárias de Segurança Móveis, nove postos militares e 28 postos elevados de observação estarão montados ao longo do percurso. O Corpo de Bombeiros Militar atuará com quatro postos situados na Conceição da Praia, Calçada, Largo dos Mares e Praça da Colina Sagrada), além de 13 postos elevados. Serão empregadas duas ambulâncias do Salvar e duas auto ambulâncias.