Lazaroni minimiza estatísticas e pede foco ao grupo: 'trabalhamos jogo a jogo'

Recuperado de uma lesão na coxa que o tirou dos gramados por pouco mais de um mês, o lateral esquerdo do Vitória Guilherme Lazaroni se firmou na equipe titular do técnico João Burse na reta final da Série C.

Neste domingo (31), diante do ABC, no Barradão, o jogador deve ganhar sequência no onze inicial do Leão. Em coletiva realizada na tarde de terça-feira (26), Lazaroni lembrou do momento difícil na sua chegada ao clube, mas afirmou que está 100% para a reta final do Vitória na competição.

“Eu acredito que eu não vim para cá para pra sofrer com lesões, eu acredito que eu vim para cá junto com meus companheiros para subir o clube. E essa sequência de jogos que eu que eu tive e o que eu venho apresentando é fala por si só, né? De que eu tô bem fisicamente, psicologicamente. Eu estou me sentindo muito bem, tô feliz e eu vim aqui pra isso”, afirmou o lateral.

Atualmente o Vitória ocupa a 11ª posição na tabela, com 22 pontos conquistados, um a menos que o Botafogo-SP, que abre o G8 com 23. O empate diante do Ferroviário no domingo (24) tirou do Leão a chance de entrar na zona de classificação para a Série B.

E apesar da ansiedade de parte da torcida em projetar quantos pontos a equipe precisa fazer nos últimos três jogos para garantir a vaga no G8, Lazaroni reforça que a mentalidade do grupo está mais focada em cada um dos jogos e nos ajustes feitos por João Burse entre uma partida e outra.

“A gente trabalha jogo a jogo. Eu, particularmente, nem me apego nisso, nessa questão de ‘ah, tem que chegar a tantos pontos’. A gente tem que ganhar os próximos jogos. Há alguns meses falaram que a gente tinha 10% de chance de se classificar. E hoje a gente provou [que poderia classificar]. Tínhamos que ganhar cinco jogos há um mês e a gente ganhou três seguidos. E aí as contas, a matemática, vão mudando. Isso foi graças ao trabalho jogo a jogo”, completou.

"Jogar em casa com a torcida que a gente tem e com a camisa que a gente veste nos torna muito mais fortes. E eu tenho certeza que no jogo domingo a gente vai fazer um um grande jogo juntamente com o nosso torcedor", disse Lazaroni.

O atleta reforçou que o principal ponto de atenção do elenco para os três jogos decisivos na Série C é a equipe repetir no 90 minutos o que foi passado pela comissão técnica durante os treinamentos. “Temos que ser fiéis ao que a gente está treinando, ao que a gente está fazendo nesses últimos jogos e vamos procurar melhorar dentro daquilo que é passado pra gente. Assim eu tenho certeza que a gente vai estar mais próximo do resultado e dessa vitória no domingo”, definiu.

Os ingressos para a partida entre Vitória e ABC já estão à venda tanto no site futebolcard.com, quanto nas lojas oficiais do clube nos shoppings Capemi e Salvador. Guilherme Lazaroni aproveitou o momento da coletiva para convocar a torcida rubro-negra para o estádio e repetir a festa que fez contra o Paysandu, há duas semanas. “A gente sentiu o apoio de vocês em cada bola, em cada pique que a gente deu no campo. Contamos com vocês novamente para a gente fazer um grande jogo”, finalizou o lateral.

Veja outros destaques da coletiva de Guilherme Lazaroni

Restam apenas três jogos e, desses três, o Vitória precisa ao menos empatar um e vencer dois. Como você avalia a possibilidade de classificação, acreditar que seja difícil?

- Não só eu como todo grupo está pensando jogo a jogo e no resultado de cada um. O mais importante para nós são os próximos três pontos, né? Em relação à quantidade de pontos que a gente tem que fazer, temos consciência disso, mas desses sete pontos, os principais e os mais importantes são os três primeiros e, principalmente com o nosso torcedor no estádio, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo.

Sobre um lance do jogo de domingo, contra o Ferroviário. Para alguns foi pênalti em você, para outros não. Na sua opinião, o que você acha?

- Na minha opinião foi um pênalti claro, a imagem não deixa mentir. Não sei se todos tiveram oportunidade de ver o vídeo, mas o pênalti é claro. O jogador nem procura a bola, ele me empurra para fora do campo, dentro da área, e o juiz em cima do lance. Para mim foi um erro gravíssimo e que isso não aconteça mais, né? Nem com a gente, nem qualquer clube que seja, porque o árbitro ele não pode ser o vilão da partida.