Lazaroni vai desfalcar o Vitória no início da pré-temporada

Os jogadores do Vitória estão de férias, mas o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni segue frequentando a Toca do Leão. O jogador de 29 anos precisou passar por cirurgia esta semana porque vinha se queixando de dores na região adutora e na bacia.

“O atleta, durante a temporada, vinha com relato de dores em região adutora e bacia. Realizou exames que constataram processo inflamatório e não melhorou com o tratamento efetuado. Após reunião do departamento médico e o atleta foi optado pelo tratamento cirúrgico”, afirmou o médico Luís Filipe Fernandes ao site oficial do clube.

Lazaroni já iniciou o tratamento de fisioterapia e tem previsão mínima de oito a dez semanas para retorno aos campos. Com isso, ele só deve ficar à disposição do técnico João Burse do meio para o final de dezembro e vai perder o começo da pré-temporada.

O elenco se reapresenta na Toca do Leão em 28 de novembro. O primeiro jogo do Vitória em 2023 é no dia 5 de janeiro, quando estreia na pré-Copa do Nordeste.