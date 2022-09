Leandro Karnal chega a Salvador para evento empresarial

Leandro Karnal chega a Salvador nesta sexta-feira, 09 de setembro, para participar do talk empresarial promovido pelo portal Alô Alô Bahia. O evento, apenas para convidados, será realizado no Fera Palace Hotel e terá como tema ‘Valores, ética e estratégia no mercado empresarial’.

Historiador e doutor em História Social pela USP, membro da Academia Paulista de Letras e professor da Unicamp por mais de 20 anos, Leandro Karnal é autor de best sellers, como 'O Inferno Somos Nós' e 'O Dilema do Porco Espinho’, tem seu próprio canal no YouTube, o 'Prazer, Karnal', é âncora do programa 'Universo Karnal' na CNN Brasil e assina coluna fixa no jornal O Estado de S. Paulo. Em todas estas mídias, se destaca pelo caráter analítico e opinativo.

O talk empresarial com Leandro Karnal é um projeto do portal Alô Alô Bahia com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador; patrocínio da Moura Dubeux, Suzano, Sebrae Bahia, Shopping da Bahia, Guebor Veículos, Seven Investor ( BTG Pactual), Escola Concept, Ivan Jóias, Bontempo Salvador e Clínica Horaios e apoio da Zum Brazil Eventos, Hiperideal, AMAVI Assessoria, TD Design, Tudo São Flores, Uranus, Hike Agência, chef Flavia Sampaio e Fera Palace Hotel.

