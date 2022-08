Leandro Karnal palestra sobre valores e ética no mercado empresarial em Salvador

Um dos intelectuais mais respeitados do Brasil, Leandro Karnal estará em Salvador no dia 9 de setembro para participar do talk empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia no Fera Palace Hotel, localizado no centro da cidade. A iniciativa, que faz parte da programação anual de eventos realizados pelo portal baiano, reunirá uma plateia de apenas 150 convidados, entre empresários, autoridades e formadores de opinião.



Reconhecido em todo o país como importante palestrante, pensador e formador de opinião, Karnal falará sobre valores e ética no mercado empresarial, além de passear por outros assuntos complexos e fundamentais, como a felicidade, a liberdade e a democracia. Em tempos de intensa polarização, promete participar do evento sem medo do confronto, alfinetando, provocando, argumentando e apontando caminhos.

O talk empresarial será realizado com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e reunirá grandes marcas e empresas de destaque, com posições de liderança no Estado, como Suzano, Sebrae, Shopping da Bahia, Seven Investor (BTG Pactual), Hiperideal e Clinica Hõraios. Após a palestra, será oferecido um coquetel assinado por Flávia Sampaio. O evento conta com assessoria da Amavi, produção da Zum Brazil e tecnologia e design da TD Produções.

“Nossa expectativa em proporcionar o encontro de um nome como o de Karnal com um público tão qualificado aqui em Salvador é promover um debate de alto nível, com discussões que resultem em novas ideias e pensamento críticos mais apurados”, destaca Victor Carvalho, diretor comercial do Alô Alô Bahia.

Sobre o Fera Palace Hotel

Considerado um dos principais hotéis da cidade, o Fera se tornou símbolo da retomada e revitalização do Centro Histórico de Salvador. Com projeto arquitetônico assinado por Adam Kurdahl, sua fachada impressiona quem passa pelo empreendimento, localizado na Rua Chile.

Sobre Leandro Karnal

Historiador e doutor em História Social pela USP, membro da Academia Paulista de Letras e professor da Unicamp por mais de 20 anos, Leandro Karnal é reconhecido em todo o país como importante palestrante, pensador e formador de opinião.

Com mais de um milhão de exemplares vendidos, seus livros estão entre os mais prestigiados do Brasil, como 'O Inferno Somos Nós'; 'Crer ou Não Crer'; 'O Dilema do Porco Espinho’, ‘Viver, A Que Se Destina' e “A Coragem da Esperança”.

Leandro Karnal tem seu próprio canal no Youtube, o 'Prazer, Karnal', é âncora do programa 'Universo Karnal' na CNN Brasil e assina coluna fixa no jornal "O Estado de S. Paulo".

Suas mídias sociais alcançam mais de 9 milhões de seguidores e seus vídeos e frases circulam pela internet com enorme popularidade.

