Leão de casa: com orientação à distância, Vitória volta aos treinos

Depois do período de um mês de férias por conta da pandemia do coronavírus e consequentemente a paralisação do futebol, os jogadores do Vitória voltaram aos trabalhos nesta segunda-feira (11). Mas, por enquanto, nada de atividades na Toca do Leão e resenha com os companheiros.

Os atletas estão fazendo os treinos em casa, orientados pela comissão técnica. Através de plataforma virtual, os jogadores recebem as instruções com metas e exercícios diários.

Quem mora em Salvador aproveitou para receber do clube um kit para auxiliar na preparação. O material inclui uniforme, máscara, mini band para treino de força e sinalizadores para treino metabólico. A entrega aconteceu no CT Manoel Pontes Tanajura e contou com o esquema "drive-thru", no qual os jogadores não precisaram sair dos seus carros. Além dos itens do kit, os goleiros também levaram bola para ajudar nas atividades.

A diretoria do Vitória ainda tenta com as autoridades de saúde do estado e de Salvador, a liberação para poder voltar a trabalhar nos campos da Toca do Leão. A ideia do rubro-negro era retomar as atividades no CT no próximo dia 18, mas a medida ainda não está definida.

Assim como a maioria dos clubes do Brasil, o Vitória está com as atividades suspensas desde o dia 18 de março, após o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste serem paralisados. O rubro-negro deu férias coletivas para o elenco durante o mês de abril e agora tenta retomar os trabalhos.

Além do estadual e da Copa do Nordeste, o Leão também está na disputa da Copa do Brasil. Já a Série B do Brasileirão deveria ter sido iniciada no primeiro final de semana do mês de maio, as a competição ainda não tem data para ser disputada.