Leão deixa comedimento de lado e contra-ataca Rui após críticas

Até então contido diante dos ataques desferidos pelo governador Rui Costa desde que deixou a base aliada e anunciou apoio ao ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo Palácio de Ondina, o vice-governador João Leão subiu o tom ao comentar a nova leva de críticas do petista ao PP. Em conversa com a Satélite, Leão classificou a postura de Rui como "criancice, meninice". Para Leão, o governador agora parece alguém que trai e depois vai ao muro das lamentações culpar o traído pelo fim da relação. "O casamento com o PT é página virada por quebra de um acordo firmado comigo na frente do ex-presidente Lula e com a bênção dele. Já passei o apagador nisso. Não tem mais choro nem vela", disparou.

Bateu, levou!

O contra-ataque de Leão foi deflagrado após Rui comparar, de modo indireto, os ex-aliados do PP a "aves agourentas", em coletiva realizada ontem. "Nos mais de sete anos como vice jamais agi de forma desleal com ele, nem o partido. Pelo contrário. Mas (o governador) verá que somos outro tipo de bicho, somos leões", emendou.

História de pescador

A reação do cacique do PP respingou também sobre o assédio de Rui a deputados e prefeitos do partido, parte da estratégia para reduzir os danos causados pela perda de aliados. "Ele deveria falar sobre o convite que fez a lideranças do PP para vice de Jerônimo Rodrigues (candidato do PT a governador), mas ninguém aceitou. Não cooptou nenhum parlamentar nosso na Câmara. Na Assembleia, só Jurandy Oliveira, eleito por outro partido, deve seguir na base. E de prefeito eu entendo. Atendia todos no meu gabinete. Garanto que até agosto a torneira abre de vez com a certeza de que Neto ganha no primeiro turno", salientou.

Costura sem linha

Pré-candidato ao Senado, Leão negou ainda ter fechado qualquer acordo para, caso ele e Neto saiam vitoriosos das urnas, assumir uma secretária no próximo governo, pedir licença do mandato e entregar a cadeira ao seu primeiro suplente, o deputado federal Ronaldo Carletto (PP). A hipótese foi noticiada na edição de ontem, com base em entrevista concedida por Leão à Salvador FM. "Não existe esse acerto. Vou ser o único senador baiano aliado a Neto", assegurou.

Bico fechado

Às vésperas do fechamento da janela para trocas partidárias, parte das siglas mantém em sigilo os nomes dos futuros filiados. A ideia é evitar rasteiras de concorrentes ou desistências geradas por insatisfações sobre a montagem das chapas com candidatos ao Legislativo. A ordem é só divulgar a lista pouco antes do fim do prazo, 4 de abril.

Gole amargo

Apesar da expectativa de safra recorde de cinco milhões de sacas de café colhidas na Bahia este ano, o consumidor continuará pagando caro pela bebida. "As geadas no Sul e Sudeste não permitem evitar nova queda na produção do Brasil em 2022. Com isso, o volume continuará insuficiente para atender a demanda mundial e reduzir os preços", projeta o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Café, João Lopes Araújo