Leilão com carros a partir de R$ 500 acontece na próxima sexta (24); veja lotes

Um leilão de sucatas, carros, motocicletas e ginchos acontecerá na próxima sexta-feira (24). É possível fazer os lances de forma presencial ou pela internet. Entre os cerca de 500 itens ofertados, há carros a partir de R$ 500, que podem ter o motor aproveitado, além de motocicletas que custam a partir de R$ 50.

Todos os lotes (clique aqui para ver) são apreensões das unidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF/BA) nas regiões de Simões Filho, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Humildes e Barreiras.

O evento presencial ocorrerá a partir das 8h, no hotel Real Classic Bahia, que fica na Pituba. Os itens podem ser visitados pelos interessados nos dias 22 e 23 de maio, das 8h às 12h e de 13h às 17h, na lista de endereços abaixo.

Foto: Divulgação

O edital do leilão, que seguirá o esquema comum, onde valerá o maior lance ofertado, tem como obetivo a arrematação de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos que estão há mais de dois meses nos pátios administrados pela Regional do estado da Bahia.

Segundo a PRF, o valor arrecadado será utilizado para custeio da realização do leilão, despesas com remoção e estada; tributos vinculados ao veículo; multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão, etc.

De acordo com a PRF, "conforme artigo 328 do CTB, o veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico".

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail gestao.patios.ba@prf.gov.br.