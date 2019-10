Leilão das vacas pintadas da CowParade é aberto hoje com lance inicial de R$ 6 mil

(Divulgaçaõ)

O publicitário Lucas de Ouro é um dos artistas da CowParade

Com lance inicial de R$ 6 mil (seis mil reais) está sendo aberto hoje o leilão das 60 esculturas das vacas do projeto CowParade Brasil, espalhadas pelas ruas de Salvador. Os interessados em adquirir uma, ou mais de uma das obras assinadas por artistas visuais baianos, já podem dar seus lances no site da cowparade.com.br. O arremate das esculturas será no 21 de novembro, em local a ser definido pela organização, e o valor arrecado será destinado às Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), ao Hospital da Criança Martagão Gesteira, além das Associações Fábrica Cultural e Pracatum.



Vaca estourada

Desde que o projeto CowParade chegou ao Brasil, há 14 anos, esta é a primeira edição na Bahia. O evento, que já aconteceu em várias capitais brasileira e já foi visto por 20 milhões de pessoas em todo o país, já rendeu R$ 6 milhões em doações à entidades beneficentes. O valor mais alto atingido por uma das obras até hoje foi de R$ 90 mil, na edição de Porto Alegre, em 2010.

Inovação

Paulo Rogério, do Vale do Dendê, vai lançar o livro Oportunidades Invisíveis, pela editora Matrix, no próximo dia 29, às 19h, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. A obra é uma espécie de manual que ensina a inovar com empresas que apostam na diversidade para gerar riqueza.

(Divulgação)

O baiano Paulo Rogerio comanda a startup Vale do Dendê

Sob nova direção

O Café do Forte, um dos espaços mais disputados da Praia do Forte, mudou de donos. Sai o casal Wilson e Cristina Santos e entram os empresários André Zenkner e Fernando Monteiro, que comandam a festa Cortejo do Forte e a Feijoada da Rainha no vilarejo. Festeiros como são, a temporada de verão do balneário mais festejado do litoral norte promete ser dos mais animados.

(Divulgação)

Café do Forte, na Praia do Forte, muda de dono

Pelo mundo

O ator Fabrício Boliveira, que está em cartaz nos cinemas interpretando o cantor Wilson Simonal no filme Simonal, não para de circular pelos festivais internacionais apresentando o filme que já lhe rendeu um prêmio de melhor ator em Miami, nos Estados Unidos. No próximo dia 27, o baiano embarca com a produtora e diretora de cinema, Adriana L. Dutra, para o Japão, onde representa o Brasil no Tokyo International Film Festival.

(Divulgação)

O baiano Fabricio Boliveira está de endereço novo no Carmo

Arte cristã

O arquiteto e artista visual Luiz Humberto Carvalho vai mostrar sua obra artística na exposição Minha Nossa Senhora – Súplica e Louvação, que reúne 48 telas que retratam 31 representações das diferentes nuances de Maria, o grande ícone feminino da fé cristã. A exposição tem vernissage no dia 23 de outubro, às 19h30, no complexo multicultural da Igreja da Graça, que reabre oficialmente ao público após quatro anos em restauro. A curadoria é do próprio artista.

(Divulgação)

Luiz Humberto Carvalho expõe na Igreja da Graça

Povo de santo

Atualmente no ar como um dos apresentadores do programa Se joga, da TV Globo, o ator e apresentador baiano, Érico Brás dá uma pausa na agenda de gravações para participar do 1º Festival Osun Bahia, no próximo dia 27, na capital baiana. O artista, que é Mogba - cargo masculino do culto a Xangô do terreiro Ilê Ase Opo Aganju - vai participar de palestra Eu me aceito. E você?, às 15h, na Lagoa do Abaeté. O objetivo do encontro, que é aberto ao público, é promover a conscientização das iyalorixás sobre a importância do seu papel como mulher e mãe estruturadora da comunidade.

(Divulgação)

O ator Érico Brás faz palestra em Salvador

Réveillon no shopping

Uma festa de Réveillon dentro de um shopping. Esta é a proposta do Salvador Shopping que, pela primeira vez no Nordeste, fará uma festa da virada. A proposta é um evento especial, com direito a show de Margareth Menezes, no Espaço Gourmet, no dia 31 de dezembro, a partir das 21h, com serviço dos restaurantes 33 Steakhouse, Al Mare, Ferreiro Café e Gattai, que vão oferecer menu all inclusive para o público.

Saulo e Iza

O cantor Saulo abre a 3ª temporada do projeto Saulo, Som e Sol tendo como convidada a cantora Iza. O evento será realizado no dia 27/10, domingo, a partir das 16h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo.

(Foto:Lailson Santos/Divulgação)

Iza vai cantar no Santo Antônio Além do Carmo

Balada na praia

Uma turma de DJs baianos vai aportar na próxima edição do Universo Paralello sob o comando da Concept Content. A produtora, dona de selos como Sollares e e Só Track Boa, reforça a parceria com a festa, criada pela família do DJ Alok, e levará os DJs Rodrigo Bouzon, Karielle, Paula Rocha, Luca Buzanelli, Tsant e o duo Attractive Noise para Pratigi, na Costa do Dendê, entre os próximos dias 27 de dezembro e 3 de janeiro.

(Divulgação)

DJ Rodrigo Bouzon tocará no Universo Paralello