Leilão do Estado tem Amarok com lance mínimo de R$ 30 mil

A Secretaria da Administração vai realizar, na próxima segunda-feira (22), o leilão Saeb 007/2022, composto por 124 lotes, contendo itens como automóveis, motocicletas, aparelhos, equipamentos eletrônicos, móveis de escritório, dentre outros. Os bens foram avaliados em R$ 956,7 mil, sendo que o item mais caro do certame é um Volkswagen Amarok, com lance mínimo de R$ 30 mil.

A sessão pública será realizada de forma eletrônica, a partir das 9h, pelo site www.nordesteleiloes.com.br. O certame será comandado pelo leiloeiro oficial Arthur Ferreira Nunes, selecionado por sorteio. O Leilão será regido na modalidade maior oferta, ou seja, o participante que oferecer o maior lance arremata o bem. No site do leiloeiro também é possível ver fotos dos bens públicos que serão apregoados. As ofertas podem ser feitas antecipadamente, mesmo antes da abertura da sessão, sem prejuízo dos lances realizados durante o certame.

Os vencedores devem pagar, à vista, o valor integral do bem arrematado. Os ganhadores devem pagar, ainda, a comissão do leiloeiro no correspondente a 5% sobre o valor do lote arrematado. Os bens públicos que serão levados a leilão não estavam mais sendo utilizados pelo Estado. O valor arrecadado com a venda dos bens será destinado para o Tesouro Estadual. Interessados também podem obter mais informações pelos telefones (71) 9.9219-4314, (71) 3115-3191, (71) 3117-8613.