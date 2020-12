Léo Ceará e Maurício Ramos desfalcam o Vitória contra o Oeste

A lista de desfalques do Vitória para encarar o Oeste, pela 30ª rodada da Série B, cresceu. O zagueiro Maurício Ramos e o atacante Léo Ceará foram vetados pelo departamento médico e estão fora do jogo, nesta sexta-feira (18), às 16h, na Arena Barueri. Com a ausência da dupla, Jordy Caicedo e Mateus Moraes, do sub-20, devem ficar com as vagas,

Léo não se recuperou de edema na posterior da coxa. O centroavante sentiu o problema na partida contra o Juventude, na última terça-feira (15), e precisou ser substituído no segundo tempo. Já Maurício Ramos chegou a disputar um coletivo com os reservas, durante o treino desta quinta-feira (17), mas não suportou a atividade.

Além dos dois atletas, o técnico Mazola Júnior segurá sem poder contar com os goleiros César e Lucas Arcanjo, que ainda se recuperam da covid-19, e Ronaldo, que ainda está em tratamento por lesão. Assim, o jovem Yuri, de 19 anos, segue como único arqueiro relacionado para o jogo.

A lista de desfalques ainda tem o zagueiro Wallace, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Guilherme Rend, o meia Fernando Neto e o atacante Alisson Farias, lesionados.

Nesta quinta-feira (17), o Vitória encerrou a preparação para enfrentar o Oeste. Por causa da grande sequência de jogos, os jogadores foram divididos em dois grupos, com apenas os reservas indo a campo. Já os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no jogo contra o Juventude fizeram um trabalho físico na academia.