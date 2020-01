Léo Ceará é 'rebaixado' pelo Vitória até que renove contrato

Léo Ceará foi afastado do elenco principal do Vitória. Conforme confirmado pelo CORREIO junto aos seus empresários, o atleta foi comunicado nesta terça-feira (28) de que não jogará as principais competições da temporada pelo rubro-negro até que renove o contrato, válido até dezembro. Enquanto isso não acontece, ele vai trabalhar com o time de aspirantes, que disputa o Campeonato Baiano sob comando de Agnaldo Liz.

O objetivo do Leão é evitar que o atacante de 24 anos saia do clube de graça ao final do ano, como aconteceu com o zagueiro Ramon em dezembro de 2019. Por lei, qualquer atleta pode assinar um pré-contrato com outra equipe se estiver a seis meses ou menos do final do contrato.

No caso de Léo Ceará, nas condições atuais ele poderá assinar um pré-contrato a partir de julho. A proposta do Vitória, segundo o empresário do atleta, Bruno Ferreira, é estender o vínculo do atacante até dezembro de 2022.

"Léo está triste. Ele quer jogar e ajudar o clube a retornar à Série A. Acho que ele poderia ajudar, e muito, o Vitória. Vem de uma boa sequência, um dos artilheiros da Série B em 2019. Tem contrato até dezembro deste ano e vai cumprí-lo. Se o Vitória vai encostá-lo, sinto muito, ninguém é obrigado a renovar", afirma Ferreira.

Os representantes do centroavante reclamam de que há um tratamento diferenciado com Léo: "Engraçado é que Ramon no ano passado jogou até o final do campeonato com o contrato vencendo", compara o agente.

O Vitória justificou a atitude através de uma nota oficial. A diretoria rubro-negra trata como "absurdas" as exigências feitas pelo staff do jogador para a renovação do vínculo. "Desde o retorno do atleta ao clube, alguns encontros foram realizados, e as exigências foram absurdas feitas pelos representantes de Léo. A diretoria continuará insistindo com as negociações, pois a intenção é renovar o vínculo do atleta e proteger o seu ativo. Porém, dentro das condições do clube e seu orçamento financeiro para a temporada", afirma o clube (leia a nota na íntegra ao fim do texto).

Segundo os agentes, Léo Ceará tem propostas de fora do país, algumas delas de empréstimo, mas o Vitória só aceita vendê-lo. Em áudio recente, o presidente rubro-negro, Paulo Carneiro, disse que alguns procuradores estão buscando um clube do futebol árabe para adquirir o atacante.

A notícia chama a atenção porque Léo foi titular do Leão na estreia do time principal em 2020, no último sábado (25), contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Ele atuou por 90 minutos, inicialmente como ponta direita e depois na sua posição de origem, centroavante.

Leia a nota oficial do Vitória na íntegra:

"Apesar dos esforços, a diretoria do Vitória vem encontrando resistência por parte dos agentes para a renovação do contrato de Léo Ceará. Desde o retorno do atleta ao clube, alguns encontros foram realizados, e as exigências foram absurdas feitas pelos representantes de Léo.

A diretoria continuará insistindo com as negociações, pois a intenção é renovar o vínculo do atleta e proteger o seu ativo. Porém, dentro das condições do clube e seu orçamento financeiro para a temporada.

Assim, contra a nossa vontade, até que o contrato seja renovado, o atleta ficará à disposição da equipe de Aspirantes.

Essa medida visa evitar a repetição de casos anteriores, em que o clube perdeu ativos importantes, com prejuízos milionários à instituição".