Léo Ceará é reincorporado ao elenco principal do Vitória

Léo Ceará está de volta ao elenco principal do Vitória, treinado pelo técnico Geninho. O atacante foi reincorporado ao grupo após ser afastado e 'rebaixado' à equipe de aspirantes por não ter chegado a um acordo com o clube sobre a renovação do contrato, que se encerra em dezembro deste ano.

A diretoria rubro-negra havia tomado essa medida para pressionar o jogador e, consequentemente, evitar que saia de graça no final do ano. Por lei, qualquer atleta pode assinar um pré-contrato com outra equipe se estiver a seis meses ou menos do final do contrato.

Revelado no Vitória, Léo Ceará tem 24 anos e foi titular na estreia do Leão na Copa do Nordeste, no empate sem gols com o Fortaleza, no dia 25 de janeiro, no Barradão. O afastamento, oficializado pelo Vitória através de nota há exatamente uma semana, na terça-feira (28) passada, o impediu de defender o clube no empate em 1x1 com o Sport, na Arena Pernambuco, no último sábado (1), na segunda rodada do regional.

Léo Ceará voltou a treinar com o elenco principal na segunda-feira (3) e ainda negocia com o clube a renovação do contrato. O atacante não chegou a participar das atividades com o time de aspirantes, que representa a agremiação no Campeonato Baiano e é comandado por Agnaldo Liz. De acordo com o clube, o atleta estava tratando de um incômodo no joelho.

O centroavante participou do trabalho tático em campo reduzido comandado pelo técnico Geninho, na Toca do Leão, na manhã desta terça-feira (4) e é uma das opções do comandante rubro-negro para o primeiro Ba-Vi da temporada. O clássico será disputado no sábado (8), às 18h, na Fonte Nova, pela terceira rodada do Nordestão.