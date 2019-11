Leo Dias diz que pediu demissão do Fofocalizando

O jornalista Leo Dias pediu demissão do Fofocalizando, no SBT, nesta segunda-feira (25). Ele contou ao Uol que ficou incomodado depois de ter sido suspenso uma semana do programa - sem motivo, alegou. Na mesma entrevista, contudo, ele admite possibilidade de continuar na atração. "Se eles propuserem uma mudança de contrato, eu fico", diz.

Ao Uol, onde também tem uma coluna, Leo contou que ele não precisa do SBT. "Muita gente acha que tomei essa decisão de cabeça quente, mas não foi. Precisei entrar em contato com vários jornais para ter a minha coluna publicada. Fechei com o Diário de São Paulo, Jornal de Brasília, Jornal Bom Dia, de circulação no interior de São Paulo. Esses veículos vão suprir a falta do dinheiro do SBT. Não preciso do SBT e ele não precisa de mim", diz.

O jornalista afirmou que foi um dos responsáveis pela "sobrevivência" do Fofocalizando. Ele agradeceu Silvio Santos pela oportunidade e disse que o programa mudou sua vida. "Mas no momento em que eu percebi que pouco importa eu estar ou não no programa, quando fui suspenso por reclamar de cortarem meu microfone, eu decidi sair", explica.

Leo diz que não tem rancor dos envolvidos no programa e que espera que o Fofocalizando siga fazendo sucesso. "Acho que o Fofocalizando vai continuar brilhando e sendo um grande sucesso. Mas não sou mais relevante para o programa. Fui tirado do ar, sem a menor explicação, pela minha pouca relevância", diz, ironizando a suspensão.

Ele contou ainda que seu contrato com o SBT facilita sua saída e também sua demissão. Disse que não queria acordar um dia e ver sua demissão na capa de um site de notícias. "Meu contrato não tem multa rescisória. O SBT pode me demitir a qualquer momento que ele quiser, sem que eu tenha qualquer tipo de compensação".

A única colega de trabalho que é sua amiga é Chris Flores, afirma, e somente com ela espera manter uma relação fora do programa.

A assessoria de imprensa negou que Leo Dias tenha saído do canal e afirmou que ele está apenas descansando por uns dias.