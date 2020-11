Leo Dias processa Anitta por calúnia e quer indenização por ter sido demitido

O jornalista Leo Dias está processando a cantora Anitta por danos morais. O colunista diz que a funkeira espalhou mentiras sobre ele, o que lhe trouxe vários prejuízos, incluindo a perda de um emprego. Ele pede indenização de R$ 142,5 mil, segundo o Notícias da TV, do Uol.

A ação está registrada na Vara Cível da Comarda do Rio. A defesa do jornalista alega que Anitta praticou calúnica e difamação contra Leo em uma série de stories no Instagram, publicados em 24 de maio, em que acusava o jornalista de extorsão e ameaças.

Leo e Anitta tinham relação próxima. Ele escreveu uma biografia sobre a cantora e sempre noticiava sobre ela em suas colunas. Mas em 19 de maio o jornalista publicou em sua antiga coluna no Uol um texto em que falava que a mãe de Anitta saíra de casa por não concordar com o estilo de vida da cantora. A partir daí, eles começaram a se desentender publicamente.

Na ação, é dito que Anitta classificou a notícia como "fake news", mas a própria mãe teria confirmado a informação depois - ela publicou um vídeo dizendo que não estava mais morando com a funkeira.

A briga teve direito a vazamentos de áudios, mostrando que Anitta foi fonte de Leo em algumas notícias. Depois disso, a cantora veio a público dizendo que era ameaçada pelo jornalista.

A defesa de Leo usa prints de conversas dos dois no Whatsapp, em diálogos tranquilos e amistosos, para alegar que os dois tinham boa relação. Diz ainda que a cantora fornecia ao jornalista notícias "favoráveis a seu respeito, notícias contra seus desafetos".

Leo Dias diz ano processo que a perda do emprego no Uol, que aconteceu em meio a tudo, foi motivada por Anitta. "As ofensas feitas pela requerida [Anitta] ao requerente [Leo], em redes sociais, ofenderam a sua honra, sua dignidade e profissionalismo, o que gera direito à indenização por danos morais, já que o levou a experimentar dor e sofrimento íntimos, expondo-o também à formação de juízo comum diverso do que deveria ostentar, e pior o fez perder seu emprego no portal UOL, onde recebia o valor de R$ 47,5 mil mensais. Além de até hoje, quase seis meses depois, o requerente ser ofendido quase que diariamente em suas redes sociais por fãs da requerida", diz o processo.

O pedido de indenização considera o valor do salário do jornalista multiplicado por três - Leo diz que deixou de receber dpos meses que eram previstos em seu antigo acordo e mais um referente ao período em que ficou desempregado. O joranlista está atualmente no Metrópoles.

Leo também pede que Anitta se retrate publicamente em todas suas redes sociais.