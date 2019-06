Léo fala do fim do noivado com Lore: 'Dessa vez não tem volta'

O cantor Léo Santana falou nesta sexta-feira (21) sobre o fim do seu noivado com Lore Improta, no mês passado. Para ele, "dessa vez não tem volta" - os dois já terminaram e reataram algumas vezes antes.

Léo disse que mesmo com o fim ele e Lore mantém um bom relacionamento. “É, acabou. Isso acontece frequentemente em casais anônimos, essas idas e vindas… Foi uma escolha dos dois. Realmente, a gente não estava conseguindo se dar muito bem, evoluir… acontece, vida que segue… (Vamos) continuar focados no trabalho, estamos crescendo cada vez mais, até porque somos do mesmo escritório, então a amizade e o respeito vão prevalecer“, garantiu, em entrevista à Rede TV!.

O repórter pergunta se a ida de Lore sozinha para o casamento do influencer Carlinhos Maia já era uma indicação de que as coisas já estavam estremecidas entre eles. “É, já não estávamos tão bem… e eu deixei bem claro: ‘pô, a gente precisa estar 100%’. Eu não gosto muito de fingir que as coisas estão bem. Conversei muito com ela e entendi que é um trabalho dela. Era importante ela estar ali. Porém, como relacionamento, meio que deu uma balançada. Mas isso não foi o motivo assim, específico. Eu falei, ‘não tô bem, vá lá, faça seu trabalho, espaireça um pouco, divirta-se".

Depois, veio a questão sobre uma possível volta do casal. “Acho que não. Desta vez não. Acho que desta vez, chega! Tivemos que nos resolver de fato de uma vez por todas e acho que essa vez chegou. Foi a primeira namorada, oficialmente, que eu levei pra minha casa, pra minha família, pra meus amigos, que realmente eu assumi junto à imprensa. E há um sentimento, né, conquistamos isso um do outro. Então é normal aquela saudade, mas acho que vai ser melhor assim pra ambos“, finalizou.