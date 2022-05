Léo Gomes projeta jogo do Vitória contra o Volta Redonda: 'Vai ser crucial'

Pela primeira vez na Série C do Brasileiro, o Vitória tem a chance de entrar no G8, grupo dos oito primeiros colocados que avançam à próxima fase para brigar pelo acesso. Após dois triunfos consecutivos, o rubro-negro quer seguir subindo na tabela de classificação. Para isso, o time comandado por Fabiano Soares precisará vencer o Volta Redonda, domingo (5), às 16h, no Barradão.

Os ingressos para o jogo já estão à venda e o volante Léo Gomes está confiante de que o Vitória fará o dever de casa com o apoio do torcedor.

"A torcida sempre é importante para a gente, principalmente vibrando a cada lance, torcendo por nós. Esse jogo vai ser crucial para a gente e a torcida está bem preparada para nos apoiar o jogo todo", projetou o volante.

O rubro-negro ocupa o 12º lugar, com 10 pontos. Próximo adversário, pela 9ª rodada, o Volta Redonda está uma posição acima, em 11º. Tem a mesma pontuação e leva a melhor no saldo de gols (3 contra 1). O Manaus, 8º colocado, tem 12 pontos. O Mirassol lidera a competição, com 17.

"Com certeza não vai faltar vontade em campo, muita garra, e, com fé em Deus, vamos sair com os três pontos. Dentro do Barradão a gente tem que ser soberano em todas as situações e jogar com ousadia para conquistar os três pontos", afirmou Léo Gomes.