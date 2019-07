Léo Gomes vira opção para Osmar Loss contra o Cuiabá

O técnico Osmar Loss ganhou um reforço para o recomeço da Série B do Campeonato Brasileiro, terça-feira (9), às 19h15, contra o Cuiabá, no Barradão. Recuperado de lesão na panturrilha, o volante Léo Gomes treinou com o grupo nesse sábado (6) e se tornou opção para a partida.

Depois de um trabalho de finalização, o treinador rubro-negro voltou a comandar um coletivo, inicialmente de campo inteiro e posteriormente em campo reduzido. O atacante Wesley iniciou a transição, Felipe Garcia treinou na academia e Matheus Silva seguiu o tratamento da lesão na panturrilha.

Antes das atividades, uma missa ecumênica foi celebrada na capela da Toca do Leão. Focado no Cuiabá, o elenco do Vitória volta a treinar no domingo (7) pela manhã.

Com apenas quatro pontos, o Leão é lanterna da Série B. O adversário soma o dobro de pontos e está em 15º lugar.