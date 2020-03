Léo Picon admite ser o ex em comum de Manu Gavassi e Rafa Kalimann

O youtuber Léo Picon admitiu que é o ex em comum entre as amigas Manu Gavassi e Rafa Kalimann. O 'mistério' tomou conta da internet após as duas terem comentado, durante um papo no programa, que já tnham ficado com a mesma pessoa. Alguns internautas haviam apontado que seria Picon e, agora, veio a confirmação.

O influencer fez a confissão em entrevista ao canal de YouTube de Giovanna Ewbank. A apresentadora perguntou se ele já havia se envolvido com alguma ex-participante do reality show. Léo ficou sem graça e tentou se esquivar, mas, depois, confirmou que tinha se relacionado com Manu e Rafa.

Gio, aliás, revelou que também já beijou um ex-BBB: Igor Gramani, participante da décima primeira edição do programa. "Era muito nova.. Foi um beijo de criança. Depois, ele falou no programa que tinha namorado comigo", comentou a esposa de Bruno Gagliasso.

Relembre a história

Manu e Rafa assumiram que ficaram com a mesma pessoa na madrugada do último dia 23. Tudo começou quando Gabi Martins perguntou qual seria a reação da cantora e atriz se visse um ex saindo do mar - uma referência ao programa De Férias Com o Ex - Brasil, da MTV, que teve a participação de Léo Picon. Tanto Manu quanto a digital influencer começaram a rir descontroladamente, e Gavassi brincou: "Rafaella, não cospe no prato em que comeu".

Gabi ficou sem entender o motivo do riso das amigas. "Poxa, eu não sei a piada. Eu fiz a piada e não sei a graça", comentou. "Nós temos muitas coisas em comum", disse Rafa.