Leo Prates fala em desaceleração no aumento da covid: 'Acho que atingimos o platô'

O secretário municipal de Saúde Leo Prates afirmou nesta segunda-feira (20) que os números ligados ao coronavírus em Salvador têm se estabilizado, o que indica um bom caminho para o início da retomada na capital. "Acho que já antigimos o platô", disse ele durante a entrega de uma nova unidade de saúde no Arraial do Retiro. "Você vê uma desaceleração do crescimento do número de casos", acrescenta.

"A demanda e a pressão (causadas pelos casos de covid-19), os reflexos são as UPAs. Hoje só amanheceu com 9 pessoas a serem reguladas, em termos de coronavírus. No pico da doença era de 30, 35 pessoas. Na madrugada normalmente tem entrada de bastante gente. Esse e um indicador que tem mantido estável", avaliou Prates. "Eu estou muito esperançoso de que a reabertura possa se dar com toda segurança na sexta. É nosso trabalho e nosso esforço, depende do cidadão de Salvador também".

A taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 está em 75% desde ontem. Esse é exatamente o percentual que dá início à contagem para a primeira fase da reabertura econômica. O valor deve se manter igual ou menor a esse cinco dias para, no sexto, as atividades autorizadas voltarem a abrir. Isso significaria uma reabertura na sexta-feira (24).

"O ideal era que estívemos mais próximos aos 70%, porque aí daria uma folga grande. A gente espera o efeito, é tudo projeção. O ideal é quanto mais folgado estiver o sistema, melhor para nós. Claro, com 75% em termo de índice técnico já teríamos uma determinada segurança para abrir, mas quanto mais folga no sistema, melhor para todos nós", diz Leo.

Ele explicou que mais 29 leitos de UTI devem ser abertos essa semana, o que permitiria melhorar essa taxa. "Quero de hoje para amanhã abrir 10 leitos de UTI no Sagrada Família, abrir definitivamente os 10 leitos de UTI no Hospital Salvador. Governo do estado deve abrir até amanhã mais 9 leitos de UTI na Fonte Nova, em parceria com a Prefeitura. Acho que com esses 29 a mais essa semana, não é possível que a gente num garanta uma taxa melhor. A gente tem visto indicadores completamente estabilizados em Salvador", destacou novamente.

O secretário disse que já se planeja para um período pós-pandemia, com as pressões na saúde de outros casos que ficaram em segundo plano durante o período. "Tem muita gente que acabou não indo ao médico nesse período de pandemia e tá agravando isso. Estamos montando um projeto para saúde no pós-pandemia", diz.

Apesar do otimismo com os números, Leo destaca que teremos um "novo normal" até que uma vacina exista com ampla disponibilidade no país. "Não dá para gerar aglomeração, pensar que estamos voltando à normalidade", diz. "Vamos reabrir comécio, shopping. Se você não precisa fazer algo urgente, nossa recomendação continua ser ficar em casa. E evitar aglomeração e usar máscara", destaca.