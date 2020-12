Leocovick testa positivo para covid-19 e não enfrenta o Cuiabá

O lateral-esquerdo Leocovick testou positivo para covid-19 e está fora do duelo do Vitória contra o Cuiabá, pela 27ª rodada da Série B. É o terceiro desfalque para o técnico interino Rodrigo Chagas, que já não terá Léo Ceará, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Wallace e Ronaldo, ambos no departamento médico.

Segundo o clube, Leocovick está assintomático e já iniciou o período de isolamento domiciliar. Para o lugar do jogador, foi convocado o volante Romisson.

Os goleiros César e Lucas Arcanjo, que dividem o quarto de concentração com o lateral, realizaram novos exames para detectar o coronavírus e aguardam resultado. Caso seja positivo, a opção será Yuri Sena, do sub-20.

O jogo do Vitória contra o Cuiabá será nesta terça-feira (8), às 21h30, na Arena Pantanal. O Leão ocupa a 15ª posição, com 32 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de sete pontos e para o G-4, 11 pontos.