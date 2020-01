Lesionado, Marco Antônio passará por nova cirurgia no pé

O ano de 2020 não começou muito animador para Marco Antônio. Depois de se machucar e desfalcar o Bahia na reta final do Brasileirão de 2019, o meia-atacante sofreu nova lesão e vai passar por cirurgia.

De acordo com Luís Sapucaia, médico do Tricolor, Marco Antônio voltou a sentir dor no pé e vai passar por procedimento cirúrgico para reconstruir o ligamento. O problema surgiu no ano passado durante o empate do Esquadrão com a Chapecoense, por 1x1, na Fonte Nova. Na ocasião, o meia machucou o ligamento do pé durante o chute que deu ao Bahia o empate na partida.

"O atleta sofreu, no ano passado, uma lesão em um chute. Esse lance causou uma lesão em um ligamento do pé do jogador. Decidimos, conversando com um especialista, fazer um tratamento conservador. Esse ano, ao voltar aos treinos, Marco Antônio reclamou novamente de dores. Fizemos outros exames e optamos pela cirurgia. Um tratamento para reconstruir o ligamento", Explicou Sapucaia. O prazo de repouso após a cirurgia é de pelo menos 30 dias.

O médico do Bahia explicou ainda que a nova lesão de Marco Antônio não tem relação com o problema que o jogador teve no início da temporada passada, quando fraturou o 2º metatarso. Nos últimos dias, o meia vinha treinando apenas na academia.

Elton perto do retorno

Outro que está apenas treinando na academia da Cidade Tricolor é o volante Elton. Mas, de acordo com Luís Sapucaia, o jogador não teve nenhum problema grave. Ele foi apenas preservado já que passou uma por uma alta carga de treinos durante a pré-temporada.

Elton não atua desde julho ano passado, quando sofreu uma lesão no joelho e passou por cirurgia.

"Elton tem uma lesão comum, como já falamos outras vezes. Algo comum em atletas de futebol. Elton, na pré-temporada, passou por uma carga grande de trabalho e decidimos tirar para tratamento. Ele pode, em alguns dias, já iniciar o período de transição", disse Sapucaia.