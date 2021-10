Lesionado, Mateus Moraes não defende mais o Vitória em 2021

O zagueiro Mateus Moraes não vestirá mais a camisa do Vitória dentro das quatro linhas em 2021. O jogador revelado na Toca do Leão sofreu uma luxação no ombro direito e precisará passar por cirurgia. Como a previsão de recuperação é de três meses, o prata da casa só voltará a campo na próxima temporada.

Ele se machucou na última terça-feira (26), no final do empate em 1x1 com o Botafogo-PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa, válido pela terceira fase da pré-Copa do Nordeste. Na ocasião, o técnico Wagner Lopes já havia feito as cinco substituições do jogo, mas o zagueiro não teve condições de retornar para o campo e o Vitória jogou os minutos restantes da partida em desvantagem numérica.

Nessa temporada, Mateus Moraes defendeu o Vitória em 30 jogos, todos como titular, e marcou um gol, o do triunfo triunfo por 1x0 contra o Operário, em Ponta Grossa, na 22ª rodada da Série B do Brasileiro. Aquela foi a única partida em que ele atuou improvisado na lateral esquerda porque Roberto estava suspenso.

O prata da casa de 20 anos começou a temporada no banco de reservas, mas se firmou no time no segundo semestre. Ao lado do capitão Wallace, ele vinha sendo titular absoluto com o técnico Wagner Lopes. O substituto de Mateus Moraes deve ser Thalisson Kelven.